Фахівці з різних університетів і медичних установ Великобританії вперше дослідили зв'язки між формою серця і генетичними факторами за допомогою 3D-візуалізації та методів машинного навчання, пише 24 Канал з посиланням на Nature Communications.

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Нове дослідження серця

В ході дослідження команда проаналізувала дані МРТ 45 863 учасників з Британського біобанку. Вони створили 3D-моделі шлуночків серця та виявили 11 характеристик, які відображають основні відмінності у його формі за допомогою статистичного аналізу.

Крім того, було проведено генетичний аналіз, який дозволив виявити 45 специфічних областей у людському геномі, пов'язаних з різними формами серця. Вчені вперше з'ясували, що 14 з цих областей впливають на функціональні особливості органу та ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Форма серця впливає на його здоровʼя

До захворювань, пов'язаних з формою серця, належать серцева недостатність, інфаркт міокарда, дилатаційна кардіоміопатія, фібриляція передсердь, гіпертрофічна кардіоміопатія, а також атріовентрикулярна блокада другої або третьої ступені та цукровий діабет.

На думку авторів дослідження, необхідно одночасно вивчати генетику обох шлуночків. Раніше такий підхід не використовувався, і це дослідження стало важливим кроком у цьому напрямку. Отримані дані, на думку вчених, розширять розуміння про ознаки, що дозволяють виявляти схильність до різних серцево-судинних захворювань.

Вчені вважають, що це дослідження створює міцну основу для подальшого вивчення генетики обох шлуночків. Воно підтверджує, що форма серця залежить від генетичних факторів і підкреслює важливість аналізу форми серця з урахуванням обох шлуночків для прогнозування індивідуального ризику кардіометаболічних захворювань.