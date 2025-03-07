Команда Австралийского института исследований детей проанализировала привычки 28 651 ребенка из Южной Австралии в возрасте от 8 до 16 лет и сопоставила их с результатами тестов. Выяснилось, что 57,6% детей иногда пропускают завтрак, а 10,1% признались, что совсем не завтракают, сообщает 24 Канал со ссылкой на Public Health Nutrition.

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Новое исследование влияния завтраков

Наши исследования свидетельствуют, что пропуск завтрака повышает вероятность того, что дети окажутся на уровне или ниже минимальных национальных стандартов NAPLAN. Мы наблюдали эту тенденцию во всех пяти тестах,

– заявила руководитель исследования доктор Аланна Синкович.

Она добавила, что худшие результаты были у тех, кто никогда не завтракал. Однако даже те, кто иногда пропускал завтрак, имели повышенный риск низкой успеваемости по сравнению с детьми, которые завтракают ежедневно

Как поощрить детей к завтраку

Авторы исследования отмечают, что родители могут поощрять детей завтракать. Например, предоставление ребенку возможности выбора пищи может сделать утренний прием пищи более привлекательным.

Однако ученые отмечают, что пропуски завтраков могут быть связаны с другими факторами. В частности, дети из малообеспеченных семей, где не хватает продуктов, или те, кто придерживается диет, чаще отказываются от утренней трапезы.