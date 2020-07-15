Від початку пандемії COVID-19 в Україні виявили понад 55 тисяч інфікованих. У Києві за минулу добу захворіла рекордна кількість людей. Дослідники виявили в крові людей, які перехворіли на коронавірус специфічне антитіло, яке може бути небезпечним при переливанні крові для іншої людини. У світі понад 13 мільйонів хворих. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 липня.

Новини про коронавірус в Україні 15 липня

Статистика поширення COVID-19 в Україні

В Україні станом на 15 липня зафіксували 55 607 випадків захворювання на коронавірус, з яких 836 інфікованих виявили за минулу добу. Разом з тим від учора видужали 977 пацієнтів. А від початку поширення коронавірусу в Україні побороли інфекцію 28 131 людина.

На жаль, від учора під час перебігу захворювання померли ще 15 людей, а загалом кількість жертв коронавірусу – 1 427 інфікованих.

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За минулу добу в Україні провели 29 044 досліджень на коронавірус, з них 13 675 методом ПЛР, а ще 15 369 методом ІФА. Зазначимо, що за попередню добу, коли в країні зареєстрували 638 інфікованих, в країні було проведено 22 846 тестувань на виявлення COVID-19.

COVID-19 в областях України станом на 15 липня

Вінницька область – 2 194 (+46);

Волинська область – 3 117 (+37);

Дніпропетровська область – 1 155 (+9);

Донецька область – 767 (+2);

Житомирська область – 1 550 (+8);

Закарпатська область – 4 112 (+57);

Запорізька область – 631 (+9);

Івано-Франківська область – 3 178 (+51);

Кіровоградська область – 674 (0);

м. Київ – 6 497 (+147);

Київська область – 3 128 (+38);

Львівська область – 7 425 (+171);

Луганська область – 97 (+2);

Миколаївська область – 494 (+7);

Одеська область – 2 314 (+56);

Полтавська область – 337 (+3);

Рівненська область – 4 782 (+42);

Сумська область – 346 (+5);

Тернопільська область – 2 292 (+16);

Харківська область – 2 787 (+64);

Херсонська область – 205 (+1);

Хмельницька область – 922 (+13);

Чернівецька область – 5 208 (+24);

Черкаська область – 771 (+16);

Чернігівська область – 624 (+12).

Коронавірус у Збройних силах України: Станом на 15 липня у Збройних силах України зафіксували ще 14 нових випадків зараження на коронавірус. Загалом хворіють 125 осіб. На ізоляції, зокрема і самоізоляції, наразі перебуває 471 військовослужбовець. Всього за час пандемії видужали – 486 військових, летальних випадків – 5.

Станом на 15 липня у Збройних силах України зафіксували ще 14 нових випадків зараження на коронавірус. Загалом хворіють 125 осіб. На ізоляції, зокрема і самоізоляції, наразі перебуває 471 військовослужбовець. Всього за час пандемії видужали – 486 військових, летальних випадків – 5. COVID-19 серед українських медиків: Наразі в Україні 7 540 медичних працівників інфікувалися коронавірусом, з них 5 186 вже видужали та повернулись до звичного життя. Попри це, на жаль, 43 з інфікованих медиків померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Головні новини про COVID-19 в Україні

Карантин в Україні планують продовжити ще на місяць

Карантинні обмеження в Україні планують продовжити ще принаймні на місяць. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. У Міністерстві охорони здоров'я вже працюють над відповідною постановою. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину.

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У столиці зафіксували рекордну кількість нових хворих

Від учора в Києві виявили 147 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією – це рекордний показник для столиці, досі в Києві не реєстрували такою великою кількості хворих за добу.

Нові випадки інфікування в Києві

66 жінок віком від 18 до 71 року;

73 чоловiки віком від 18 до 85 років;

5 дівчаток від 1 до 16 років;

3 хлопчики від 1 до 6 років.

COVID-19 зокрема виявили у 6 столичних медиків. Загалом в Києві 6 497 випадків захворювання на коронавірус, з яких одужали 2 160 пацієнтів, але померли – 126.

На Рівненщині послабили карантин

Рівненська область поступово послаблює карантин через пандемію коронавірусу. Так, з 14 липня місцева влада дозволила роботу закладів культури та кінотеатрів, а з 15 липня – закладів громадського харчування.

Станом на вечір 14 липня відсоток виявлення випадків інфікування COVID-19 складав 10,6 при допустимій нормі менш як 11%.

Умови роботи закладів

не більше 50% заповнених місць;

відтань між столиками – 2 метри;

за одним столом не більше 4 людей;

режим роботи до 23 години;

обов’язковий температурний скринінг на вході;

провітрювання та дезінфекція приміщень;

наявність в персоналу засобів захисту.

Новини про коронавірус у світі 15 липня

Загалом у світі вже понад 13 мільйонів випадків інфікування COVID-19, а саме 13 323 530. Водночас 7 399 310 пацієнтів одужали, але 578 628 людей померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 3 431 574;

Бразилія – 1 926 824;

Індія – 936 181;

Росія – 746 3,69;

Перу – 333 867;

Бенксі створив графіті на тему коронавірусу

Британський вуличний художник Бенксі підготував свою нову роботу про коронавірус. Цього разу він у вагонах метро Лондона нагадав пасажирам про необхідність носити маски.

Художник зобразив щурів, які чхають, літають на масках, використовуючи їх як парашути, тримають мило в руках. Ті щури, що чхають, залишають щось схоже на слиз на стінах вагонів.

Втім, роботу художника знищили. Працівники метрополітену заявили, що графіті заборонене в метро. Відтак навіть роботу такого знаменитого художника як Бенксі їм довелось стерти. Водночас працівники метро запропонували Бенксі зробити нову версію роботи в потрібному місці. Сам Бенксі ніяк не прокоментував знищення роботи та пропозицію про відтворення нової версії графіті.

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Дослідження про коронавірус

У пацієнтів з важким перебігом COVID-19 виявили небезпечне антитіло

Вчені попередили, що переливання плазми від людей, які мали небезпечну форму коронавірусу, може завдати шкоди пацієнтам. Відтак, перед переливанням сироватки крові варто видаляти з неї антитіло.

Деякі антитіла, які є у крові тяжкохворих пацієнтів з коронавірусом, можуть приєднуватися до S-білка вірусу та індукують запальну відповідь. З часом це порушує цілісність легеневого ендотеліального бар'єра і викликає мікросудинний тромбоз.

Вакцина Moderna показала ефективність

Вакцина компанії Moderna довела свою ефективність, препарат не викликав побічних ефектів у добровольців, натомість забезпечив вироблення антитіл проти коронавірусу.

Після щеплення в пацієнтів виробились в крові антитіла, які в лабораторних експериментах нейтралізували коронавірус. Їх кількість відповідала максимальних концентрацій антитіл у людей, які перехворіли COVID-19. Крім того, вакцина стимулювала вироблення Т-клітин, які відповідальні за реакції клітинного імунітету.