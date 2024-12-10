Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВООЗ. Зазначають, що прекваліфікація спрощує роботу національних регуляторних органів, яким не вистачає ресурсів.

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Довідка. Прекваліфікація – це процедура, яку проходить медичний продукт. Вона гарантує, що основні лікарські засоби відповідають стандартам якості, безпеки та ефективності ВООЗ.

"Ця перша прекваліфікація діагностичного тесту на туберкульоз. Вона стає важливою точкою у намаганнях ВООЗ підтримувати країни у розширенні та прискоренні доступу до високоякісних тестів, які відповідають як рекомендаціям організації, так і її суворим стандартам якості, безпеки та ефективності", – зазначив помічник генерального директора ВООЗ з питань доступу до ліків і товарів медичного призначення Юкіко Накатані.

Що це означає для терапії туберкульозу

Очевидно, що прекваліфікація тесту передусім забезпечить його якість. Також вона має на меті доповнити підхід ВООЗ до схвалення лікарських засобів, який ґрунтується на нових доказах, діагностичній точності та результатах лікування пацієнтів.

Ба більше, у ВООЗ врахували й доступність та вимоги до безпеки та ефективності тестів.

Тест Xpert MTB/RIF – що це Тест Xpert MTB/RIF Ultra – це новий метод діагностики туберкульозу. Він буквально "шукає" в зразку мокротиння бактерію Mycobacterium tuberculosis, яка власне і спричиняє недугу. Аби виявити туберкульоз достатньо кількох годин.

Резистентність до антибіотиків

Ба більше, тест зда тний виявити мутації, пов'язані зі стійкістю до рифампіцину – антибіотика, який є ключовим показником мультирезистентного туберкульозу.

Він призначений для пацієнтів з позитивним результатом обстеження на туберкульоз легень, які або не починали лікування, або отримували менше 3 днів терапії впродовж останніх 6 місяців.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я нещодавно оновила перелік небезпечних патогенів, проти яких треба негайно створити вакцини. Серед них – мікобактерії туберкульозу.