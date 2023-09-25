Внутрішньолікарняні інфекції (ВЛІ) пов'язані з високою захворюваністю, смертністю та збільшенням вартості лікування пацієнта. Це інфекції, яких не було під час госпіталізації, але вони розвинулися у процесі медичної допомоги.

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Небезпечні лікарні

Інфекція може виникнути в будь-якому закладі, який надає медичну допомогу: у поліклініці та хірургічному центрі, амбулаторній клініці та закладі тривалого догляду – будинку для літніх людей, центрі реабілітації.

Найчастіше з внутрішньолікарняними інфекціями стикаються у відділеннях інтенсивної терапії – там розвивається до 20% усіх ВЛІ. Ризик зараження вищий:

у немовлят;

людей старшого віку;

пацієнтів з ослабленою імунною системою;

людей, які мають інвазивні медичні пристрої, такі як внутрішньовенні катетери, сечові дренажні катетери, ендотрахеальні та інтубаційні трубки (для допоміжного дихання на апараті ШВЛ);

тих, хто довго перебуває у лікарні;

пацієнтів з коморбідними станами (коли одночасно є відразу кілька захворювань та одне посилює інше) – цукровий діабет, хронічні захворювання легень, ниркова недостатність тощо.

Небезпека внутрішньолікарняних інфекцій

Пацієнти, які заразилися інфекцією в результаті операції, проводять у лікарні в середньому додатково 6,5 дня. Шанси на повторну госпіталізацію у них зростають у п'ять разів, а ризик смерті збільшується вдвічі.

У лікарні занадто багато шляхів, якими може поширитися інфекція: із зовнішнього середовища, від інфікованого пацієнта, персоналу, який може бути заражений. Іноді мікроорганізм, що викликає інфекцію, перебуває у мікробіоті шкіри пацієнта – тоді він вважається умовно-патогенним. Бувають випадки, коли джерело ВЛІ неможливо визначити.

В результаті циркуляції у відділенні мікроорганізми мутують, що дозволяє їм виживати за умов стаціонару. Саме так утворюються госпітальні штами – небезпечні мікроорганізми, стійкі до більшості ліків. Їхня головна небезпека полягає в тому, що вони стають несприйнятливими до одного або кількох антибіотиків.

Шпитальні штами дуже різноманітні, і в кожній лікарні чи відділенні може утворитись свій.