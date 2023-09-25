Внутрибольничные инфекции (ВБИ) связаны с высокой заболеваемостью, смертностью и увеличением стоимости лечения пациента. Это инфекции, которых не было во время госпитализации, но развились в процессе медицинской помощи.
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Опасные больницы
Инфекция может возникнуть в любом учреждении, которое оказывает медицинскую помощь: в поликлинике и хирургическом центре, амбулаторной клинике и заведении длительного ухода – дома престарелых, центре реабилитации.
Чаще с внутрибольничными инфекциями сталкиваются в отделениях интенсивной терапии – там развивается до 20% всех ВБИ. Риск заражения выше:
- у младенцев;
- людей постарше;
- пациентов с ослабленной иммунной системой;
- людей, имеющих инвазивные медицинские устройства, такие как внутривенные катетеры, мочевой дренажные катетеры, эндотрахеальные и интубационные трубки (для вспомогательного дыхания на аппарате ИВЛ);
- тех, кто долго находится в больнице;
- пациентов с коморбидными состояниями (когда одновременно есть сразу несколько заболеваний и одно усиливает другое) – сахарный диабет, хронические заболевания легких, почечная недостаточность и т.д.
Опасность внутрибольничных инфекций
Пациенты, заразившиеся инфекцией в результате операции, проводят в больнице в среднем дополнительно 6,5 дня. Шансы на повторную госпитализацию у них растут в пять раз, а риск смерти увеличивается вдвое.
В больнице слишком много путей, по которым может распространиться инфекция: из внешней среды, от инфицированного пациента, персонала, который может быть заражен. Иногда микроорганизм, вызывающий инфекцию, находится в микробиоте кожи пациента – тогда он считается условно-патогенным. Бывают случаи, когда источник ВБИ невозможно определить.
В результате циркуляции в отделении микроорганизмы мутируют, что позволяет им выживать в условиях стационара. Именно так образуются госпитальные штаммы – опасные микроорганизмы, устойчивые к большинству лекарств. Их главная опасность состоит в том, что они становятся невосприимчивыми к одному или нескольким антибиотикам.
Госпитальные штаммы очень разнообразны, и в каждой больнице или отделении может образоваться свой.