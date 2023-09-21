О том, почему безосновательные страхи разрушают здоровье женщин, и как это предотвратить 24 Канала рассказала врач акушер-гинекологиня многопрофильного медицинского центра Аист " Оксана Цивина.

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Оксана Цивина Страх, стыд, смущение и растерянность – именно с этими чувствами чаще всего ассоциируются мысли о походе к гинекологу. И это чувства, которые не испытывает ни одна девушка или женщина, заботясь о собственном здоровье”.

Чего боятся женщины

Прежде всего, это страх выявления серьезной болезни, боли, осуждения и грубого обращения со стороны врача. Стыд от возможного появления неприятного запаха и выделений в процессе осмотра. Неловкость от собственной обнаженности и уязвимости при осмотре.

Планируя поход к гинекологу, вы должны воспринимать это как время, которое будет уделено именно вам – вашему здоровью, душевному спокойствию и равновесию. Любую проблему со здоровьем всегда гораздо быстрее предупредить, чем лечить. Также крайне важно осознать, что гинеколог – в первую очередь врач, чье предназначение помочь вам сохранить собственное здоровье. Единственная его задача – провести осмотр, определить состояние вашего здоровья, возможные проблемы и, при необходимости, назначить лечение.

Любое осуждение, внепрофессиональное общение или предоставление жизненных советов недопустимо во время проведения консультации. Если врач переходит на личные темы, следует остановить его и сосредоточиться на вопросах, касающихся вашего здоровья.

Помните, ваш ежегодный визит в гинеколог обязательно должен включать:

тщательный разбор ваших жалоб;

осмотр шейки матки специальными зеркалами;

забор выделений из шейки матки, а именно ПАП-тест, с помощью которого можно выявить онкологическую патологию шейки матки;

ультразвуковое обследование молочных желез (женщинам до 40 лет) или маммография (40+ лет);

Ультразвуковое обследование органов малого таза.

Оксана Цивина «Заблаговременное проведение этих обследований будет гарантировать ваше спокойствие и отсутствие запущенных проблем, которые могут негативно влиять на ваше здоровье».

Детская гинекология – мифы и реальность

Приходит время, и каждая мама девочки начинает задавать себе вопрос – в каком возрасте стоит впервые привести ребенка для знакомства с гинекологом? В случае нормального развития ребенка, первый в жизни визит девочки в гинеколог должен состояться в 11-13 лет. А вот определенные образовательные беседы лучше начать гораздо раньше.

Начиная с 6 лет нужно рассказать девочке о том, что в ее организме будут происходить определенные возрастные изменения – появится волосы в лобковой области и подмышками, начнут расти молочные железы. Нужно рассказать о наличии специального врача, который будет заботиться о ее женском здоровье всю жизнь. Но обязательно на своем примере показать, что вы регулярно посещаете гинеколога.

Также в качестве дополнительного образовательного элемента можно по предварительному согласию с врачом взять дочь с собой, чтобы она увидела, что именно делает врач, и что ничего болезненного и страшного на приеме не происходит. Также следует рассказать, что именно с помощью женских врачей происходит чудо – появление на свет детей.

Планируя первый визит девочки к гинекологу, мама должна объяснить, что врач не будет проводить никакого осмотра, касаться ее без разрешения и, тем более, не будет делать больно. Важно также, что во время первого визита врач должен профессионально и доступно объяснить ребенку строение женских половых органов, причины появления менструации, рассказать о важности интимной гигиены и о том, что делает гинеколог во время осмотра и провести первый осмотр.

В эту процедуру входят:

осмотр молочных желез;

оценка строения наружных половых органов;

оценка развития вторичных половых признаков

Если врач обнаружит воспалительные признаки преддверия влагалища, неприятный запах, патологические выделения – назначается второй визит, во время которого берется отпечаток, а также проводится ультразвуковое обследование органов малого таза датчиком по животику.

Все эти манипуляции врач должен совершить во время второго визита именно для того, чтобы не испугать ребенка.

Если врач вел себя вежливо, завоевал доверие и доступно разъяснил причину и необходимость проведения манипуляций – второй визит при необходимости может состояться в течение одной-двух недель.

И помните, дорогие женщины, самое главное – это найти своего врача, с которым вам будет комфортно и спокойно!

Жизнь в войне и как стресс может повлиять на последующие поколения

Оксана Цивина “Не могу также не упомянуть и нынешнюю ситуацию и ее влияние на здоровье женщин. Ведь уровень стресса, в котором сейчас находятся все украинцы – на самом высоком уровне”.

Очевидно, что стресс оказывает негативное влияние на наше здоровье и общее самочувствие. Так, постоянные переживания и напряжение способствуют выбросу гормонов у женщин, снижающих фертильность. Кроме того, стресс способствует нарушению процессов выработки гормонов, необходимых для наступления овуляции. В связи с чем сегодня к гинекологу все чаще обращаются женщины с жалобами на нарушение менструального цикла и бесплодие.

К сожалению, но следует признать, что такая ситуация в перспективе приведет к уменьшению рождаемости, негативно повлияет на демографическую картину в стране. А, учитывая, что агрессивная война России повлекла за собой рост смертности украинцев, массовую миграцию и, как уже было сказано, уменьшение рождаемости, мы можем столкнуться с изменениями этнического состава нашей нации.

Поэтому должны заботиться о себе и своих близких. Следование легким и простым правилам смогут облегчить последствия переживаний. Итак, чтобы снизить влияние стресса на организм, необходимо сбалансированно питаться, пить достаточное количество воды, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе и заниматься любимым делом. И, конечно, будьте внимательны к своему здоровью – обязательно найдите своего специалиста и не откладывайте визиты к нему!