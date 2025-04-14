Исследователи из Национального университета Ирландии в Голуэеи выяснили, что некоторые лекарства, которые применяются для лечения диабета второго типа и снижения веса (известные как агонисты рецептора GLP-1), способны уменьшать вероятность развития деменции, сообщает 24 Канал со ссылкой на JAMA Neurology.

Также на тему Доступен каждому: нашли простой способ уменьшить вес

Новое исследование лекарств против диабета

В рамках своей работы ученые проанализировали 26 клинических исследований из баз данных PubMed и Embase за последние десять лет. В исследованиях принимали участие более 160 000 человек, из которых 34,9% (57 470 человек) составляли женщины. Средний возраст участников составлял 64,4 года.

Все эксперименты проводились с помощью плацебо: часть пациентов получала реальные препараты, другая часть – без действующего вещества.

Уменьшение риска деменции

Исследователи установили, что риск развития деменции у пациентов, принимавших это лекарство, снижался на 45% по сравнению с теми, кто получал плацебо (93 человека против 119). Однако авторы подчеркивают, что исследование имеет определенные ограничения: данные были получены за относительно короткий период, их недостаточно для окончательных выводов, а результаты могут зависеть от индивидуальных особенностей пациентов и различий в методах лечения.

Уменьшение вероятности развития болезни Альцгеймера при использовании агонистов рецептора GLP-1 также подтвердили ученые из Университета Флориды. К подобным выводам пришли и другие исследователи, которые анализировали медицинские базы данных Министерства по делам ветеранов США.

Эксперименты на животных, проведенные ранее, показали, что агонисты GLP-1 уменьшают накопление бета-амилоидных белков, которые имеют токсическое воздействие на мозг и считаются ключевым фактором возникновения болезни Альцгеймера.

Как действуют агонисты GLP-1

Основное действие этих рецепторов связано со стимуляцией выработки инсулина, который помогает клеткам поглощать сахар и превращать его в энергию, необходимую для нормального функционирования организма. У людей с диабетом этот процесс нарушен.

Одним из побочных эффектов приема таких лекарств является снижение аппетита, из-за чего люди, которые принимают, например, "Оземпик" или тирзепатид, теряют желание переедать и, соответственно, худеют. Благодаря этому "Оземпик" стал настоящей революцией в индустрии здорового образа жизни.

Интересно, что гормон GLP-1 также участвует в выработке других гормонов, с помощью которых разные системы организма "взаимодействуют" между собой. Это, по мнению исследователей, объясняет его положительное влияние на мозг и нервную систему. В то же время эта гипотеза требует дополнительных исследований.

Если она подтвердится, препараты, изначально созданные для лечения диабета, можно будет использовать для помощи людям с другими заболеваниями. Например, наблюдения показывают, что такие лекарства могут снижать тягу к алкоголю и наркотическим веществам.