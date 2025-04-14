Дослідники з Національного університету Ірландії в Голуеї з'ясували, що деякі ліки, які застосовуються для лікування діабету другого типу та зниження ваги (відомі як агоністи рецептора GLP-1), здатні зменшувати ймовірність розвитку деменції, повідомляє 24 Канал з посиланням на JAMA Neurology.

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Нове дослідження ліків проти діабету

У межах своєї роботи вчені проаналізували 26 клінічних досліджень із баз даних PubMed та Embase за останні десять років. У дослідженнях брали участь понад 160 000 осіб, із яких 34,9% (57 470 осіб) складали жінки. Середній вік учасників становив 64,4 року.

Усі експерименти проводилися за допомогою плацебо: частина пацієнтів отримувала реальні препарати, інша частина – без діючої речовини.

Зменшення ризику деменції

Дослідники встановили, що ризик розвитку деменції у пацієнтів, які приймали ці ліки, знижувався на 45% порівняно з тими, хто отримував плацебо (93 людини проти 119). Однак автори підкреслюють, що дослідження має певні обмеження: дані були отримані за відносно короткий період, їх недостатньо для остаточних висновків, а результати можуть залежати від індивідуальних особливостей пацієнтів і відмінностей у методах лікування.

Зменшення ймовірності розвитку хвороби Альцгеймера під час використання агоністів рецептора GLP-1 також підтвердили вчені з Університету Флориди. Подібних висновків дійшли й інші дослідники, які аналізували медичні бази даних Міністерства у справах ветеранів США.

Експерименти на тваринах, проведені раніше, показали, що агоністи GLP-1 зменшують накопичення бета-амілоїдних білків, які мають токсичний вплив на мозок і вважаються ключовим фактором виникнення хвороби Альцгеймера.

Як діють агоністи GLP-1

Основна дія цих рецепторів пов’язана зі стимуляцією вироблення інсуліну, який допомагає клітинам поглинати цукор і перетворювати його на енергію, необхідну для нормального функціонування організму. У людей із діабетом цей процес порушений.

Одним із побічних ефектів приймання таких ліків є зниження апетиту, через що люди, які приймають, наприклад, "Оземпік" або тирзепатид, втрачають бажання переїдати і, відповідно, худнуть. Завдяки цьому "Оземпік" став справжньою революцією в індустрії здорового способу життя.

Цікаво, що гормон GLP-1 також бере участь у виробленні інших гормонів, за допомогою яких різні системи організму "взаємодіють" між собою. Це, на думку дослідників, пояснює його позитивний вплив на мозок і нервову систему. Водночас ця гіпотеза потребує додаткових досліджень.

Якщо вона підтвердиться, препарати, спочатку створені для лікування діабету, можна буде використовувати для допомоги людям із іншими захворюваннями. Наприклад, спостереження показують, що такі ліки можуть знижувати потяг до алкоголю та наркотичних речовин.