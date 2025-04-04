Исследование, опубликовано в журнале Science Advances, объясняет, как алкоголь негативно влияет на важные области мозга, отвечающие за когнитивные функции. Это открытие может объяснить трудности, с которыми сталкиваются люди, страдающие от алкогольной зависимости, в борьбе с рецидивами, передает 24 Канал.

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Новое исследование алкоголизма

Под руководством нейробиолога Патрисии Джанак команда исследователей в течение месяца кормила крыс высокими дозами алкоголя. После почти трех месяцев без спиртного животные прошли тест на способности к принятию решений.

Им предложили выбрать один из двух рычагов для получения вознаграждения: один из них чаще приносил приз, но каждые несколько минут "выигрышный" рычаг менялся. Для успешного выполнения задания крысам необходимо было быстро адаптироваться и менять стратегии.

Крысы, употреблявшие алкоголь, значительно хуже справились с заданием, чем здоровые особи, медленнее переходя на новый "правильный" рычаг и демонстрируя трудности в принятии решений.

Алкоголь меняет мозг

Ученые обнаружили, что в мозге крыс, употреблявших алкоголь, произошли значительные изменения в области, известной как дорсомедиальный стриатум, отвечающей за стратегическое мышление и планирование. Здесь наблюдались ослабленные нейронные сигналы и сниженная эффективность обработки информации. Ошеломляет то, что эти нарушения сохранялись даже через три месяца после прекращения потребления алкоголя.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что алкоголь не только временно "выключает" мозг, но и вызывает стойкие повреждения. Это может объяснить, почему люди с зависимостью часто возвращаются к спиртному: их способности к принятию правильных решений ослаблены.

Ранее проведенные тесты на животных не отражали реальных когнитивных проблем, тогда как сложная задача с рычагами впервые продемонстрировала влияние алкоголя на мозг, приближая эксперименты к условиям, с которыми сталкиваются люди.

При этом у самцов крыс изменения оказались более выраженными, чем у самок, что указывает на возможные различия в реакции мужчин и женщин на алкоголь – интересное направление для будущих исследований.

Исследование показывает, что повреждение нейронных связей может быть причиной высокой вероятности рецидивов даже после реабилитации. Ученые планируют изучить, как алкоголь влияет на другие области мозга и почему самцы крыс пострадали сильнее самок, что может открыть новые пути для лечения зависимости.