Про те, чому безпідставні страхи руйнують здоров’я жінок, та як цьому запобігти 24 Каналу розповіла лікарка акушер-гінекологиня багатопрофільного медичного центру "Лелека" Оксана Цівина.

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Оксана Цівина “Страх, сором, зніяковіння та розгубленість – саме з цими почуттями найчастіше асоціюються думки про похід до гінеколога. І це почуття, які не має відчувати жодна дівчина чи жінка, піклуючись про власне здоров’я”.

Чого бояться жінки

Насамперед це страх виявлення серйозної хвороби, болю, осуду та грубого поводження з боку лікаря. Сором від можливої появи неприємного запаху та виділень в процесі огляду. Ніяковіння від власної оголеності та вразливості під час огляду.

Плануючи похід до гінеколога, ви маєте сприймати це, як час, що буде приділений саме вам – вашому здоров’ю, душевному спокою та рівновазі. Будь-яку проблему зі здоров’ям завжди набагато швидше упередити, ніж лікувати. Також вкрай важливо усвідомити, що гінеколог – в першу чергу лікар, чиє призначення допомогти вам зберегти власне здоров’я. Єдина його задача – провести огляд, визначити стан вашого здоров'я, можливі проблеми та, за потреби, призначити лікування.

Будь-який осуд, позафахове спілкування чи надання життєвих порад є недопустимими під час проведення консультації. Якщо лікар переходить на особисті теми, варто зупинити його й зосередитися на питаннях, які стосуються виключно вашого здоров’я.

Пам’ятайте, ваш щорічний візит до гінеколога обов’язково має включати:

ретельний розбір ваших скарг;

огляд шийки матки спеціальними дзеркалами;

забір виділень з шийки матки, а саме ПАП-тест, за допомогою якого можна виявити онкологічну патологію шийки матки;

ультразвукове обстеження молочних залоз (жінкам до 40 років) або мамографія (40+ років);

ультразвукове обстеження органів малого таза.

Оксана Цівина “Завчасне проведення цих обстежень гарантуватиме ваш спокій та відсутність запущених проблем, що можуть негативно впливати на ваше здоров’я”.

Дитяча гінекологія – міфи та реальність

Приходить час, і кожна мама дівчинки починає задавати собі питання – в якому ж віці варто вперше привести дитину для знайомства з гінекологом? У разі нормального розвитку дитини, перший в житті візит дівчинки до гінеколога має відбутись в 11-13 років. А от певні освітні бесіди краще розпочати набагато раніше.

Починаючи з 6 років потрібно розповісти дівчинці про те, що в її організмі будуть відбуватись певні вікові зміни – з'явиться волосся у лобковій області та під пахвами, почнуть рости молочні залози. Потрібно розповісти про наявність спеціального лікаря, який буде дбати про її жіноче здоров'я все життя. Та обов’язково на власному прикладі показати, що ви регулярно відвідуєте гінеколога.

Також в якості додаткового освітнього елементу можна за попередньою згодою з лікарем взяти дочку з собою, щоб вона побачила, що саме робить лікар, і що нічого болісного й страшного на прийомі не відбувається. Також варто розповісти, що саме за допомогою жіночих лікарів відбувається чудо – поява на світ діток.

Плануючи перший візит дівчинки до гінеколога, мама має пояснити, що лікар не буде проводити ніякого огляду, торкатись її без дозволу і, тим більше не буде робити боляче. Важливо також, що під час першого візиту лікар має фахово та доступно пояснити дитині будову жіночих статевих органів, причини появи менструації, розповісти про важливість інтимної гігієни, та про те, що саме робить гінеколог під час огляду та провести перший огляд.

До цієї процедури входять:

огляд молочних залоз;

оцінка будови зовнішніх статевих органів;

оцінка розвитку вторинних статевих ознак.

Якщо лікар виявить запальні ознаки присінку піхви, неприємний запах, патологічні виділення – призначається другий візит, під час якого береться мазок-відбиток, а також проводиться ультразвукове обстеження органів малого таза датчиком по животику.

Всі ці маніпуляції лікар має здійснити під час другого візиту саме для того, щоб не налякати дитину.

Якщо лікар поводився чемно, завоював довіру дівчинки та доступно роз’яснив причину й необхідність проведення маніпуляцій – другий візит за потреби може відбутися протягом одного-двох тижнів.

І пам’ятайте, дорогі жінки, найголовніше – це знайти "свого" лікаря, з яким вам буде комфортно та спокійно!

Життя у війні та як стрес може вплинути на наступні покоління

Оксана Цівина “Не можу також не згадати й нинішню ситуацію та її вплив на здоров’я жінок. Адже рівень стресу, в якому зараз перебувають всі українці – на найвищому рівні”.

Очевидно, що стрес негативно впливає на наше здоров’я та загальне самопочуття. Так, постійні переживання та напруга сприяють викиду гормонів у жінки, які знижують фертильність. Окрім того, стрес сприяє порушенню процесів вироблення гормонів, необхідних для настання овуляції. У зв’язку з чим, сьогодні до гінеколога все частіше звертаються жінки зі скаргами на порушення менструального циклу та безпліддя.

На жаль, але мусимо визнати, що така ситуація в перспективі призведе до зменшення народжуваності, негативно вплине на демографічну картину в країні. А, зважаючи на те, що агресивна війна Росії спричинила зростання смертності українців, масову міграцію та, як вже було сказано, зменшення народжуваності, ми можемо стикнутися зі змінами етнічного складу нашої нації.

Тому мусимо дбати про себе та своїх близьких. Дотримання легких та простих правил зможуть полегшити наслідки переживань. Отже, щоб зменшити вплив стресу на організм, необхідно збалансовано харчуватися, пити достатню кількість води, займатись спортом, гуляти на свіжому повітрі та займатися улюбленою справою. І, звісно, будьте уважні до свого здоров’я – обов’язково знайдіть "свого" фахівця та не відкладайте візити до нього!