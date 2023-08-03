В своїй щоденній роботі лікарі зустрічають багато запитань від жінок щодо грудного вигодовування. Лариса Захурдаєва, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, завідувач акушерського відділення Багатопрофільного медичного центру "Лелека" відповіла 24 Каналу на найпоширеніші з них.

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Чи зможу я вигодувати свого малюка грудним молоком чи потрібно буде використовувати штучні суміші

Так, майже всі жінки, (а саме 99%) можуть якісно, повноцінно та тривало вигодовувати своїх малюків саме грудним молоком. Лише у невеликої кількості жінок (до 1%) виникнуть складнощі, які примусять відмовитись від грудного вигодовування та використовувати штучні замінники молока.

Лариса Захурдаєва “Тож ви зможете! Безумовно, під час встановлення лактації, та в її процесі, не рідко виникають труднощі. Проте, вони минущі і звернення до фахівців з грудного вигодовування ви їх подолаєте і в повній мірі зможете насолоджуватись грудним вигодовуванням”.

Чи потрібно готувати груди до лактації під час вагітності

На момент пологів ваші груди повністю готові до вигодовування немовля. І ця готовність не залежить ані від терміну гестації, коли відбулись пологи (вчасно чи передчасно), ані від способу народження (фізіологічні пологи чи кесарів розтин), ані від того одного малюка ви народили чи декількох. Природа цілком подбала про те, щоб малюк, який народився, мав можливість розпочати своє ентеральне харчування. Жодних спеціальних підготовчих заходів вживати не потрібно.

Чи відрізняється вигодовування дітей, які народились через кесарів розтин

Ні, жодних відмінностей годування новонароджених, які народились природнім способом чи за допомогою кесаревого розтину, немає. Головне, що потребують всі, без винятку, немовлята, це ранній початок грудного вигодовування (в перші 30 хвилин життя) та цілодобове сумісне перебування з мамою, а також нічні годування та прикладання до грудей.

Як налагодити грудне вигодовування, якщо є пласкі чи втягнуті соски

Пласкі та втягнуті соски не є протипоказом до грудного вигодовування. Так, дійсно, часом така анатомічна особливість будови соска, може стати тимчасовою складністю на шляху встановлення та налагодження лактації. Проте, сосок сам по собі не є критично важливим в акті смоктання малюка.

Лариса Захурдаєва “Сосок містить лише вивідні протоки молочної залози, така собі певною мірою, коктейльна трубочка, за допомогою якої малюку зручніше виссати молоко. Молочні синуси, в яких зберігається готове для смоктання молоко, міститься глибше, під ареолою (невеликим пігментованим кружечком навколо соска). Шкіра над ареолою тонка та ніжна. І саме на ареолу мають бути спрямовані зусилля малюка при смоктанні”.



Види жіночих сосків / Фото 24 Канал

Бо саме там анатомічно розміщуються молочні синуси. А сосок при цьому розміщується глибоко в ротику малюка. Таким чином, сама його форма не є визначальною. А крім того, під час смоктання в переважній більшості випадків і пласкі, і втягнуті соски поступово витягуються до більш звичного вигляду та розміру.

Що робити, якщо немає молока

Відразу після народження малюка, в нормі у здорових жінок молочні залози не виробляють молока. Але природа не може залишити немовля без годування. В перші 3 дні після пологів жіночі груди виробляють молозиво (перша склянка). Це дуже поживна, енергетично потужна рідина.

Вона містить велику кількість не лише енергетичних та харчових речовин, а й високу концентрацію біологічно активних складників (лейкоцити, макрофаги, імуноглобуліни-антитіла тощо). Це все складники клітинного та гуморального імунітету. Це ті речовини, які мама виробила при контакті з усіма без винятку інфекціями, з якими зустрічалась протягом всього свого життя.

Лариса Захурдаєва “Таким чином, немовля з молозивом отримує від мами потужне природнє "щеплення" від збудників великої кількості інфекційних захворювань. Саме так природа і мама захищає малюка з перших хвилин життя. Так, кількість молозива невелика, від 1 до 10 мл на добу. Проте, воно безцінне! Тому, малюк дещо втрачає свою вагу від народження”.

Через 3 дні з’являється перехідне молоко (середня склянка), його поступово стає більше, щільність його зменшується, зростає харчова цінність. Завдяки чому дитина поступово набирає вагу.



Яким може бути молоко / Фото 24 Канал

Через 7 днів вже формується зріле молоко (третя склянка). Кількість молока зростає, малюк росте та розвивається.