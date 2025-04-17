Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature Communications, базуються на даних 14 689 учасників, які протягом року відстежували свої біометричні показники за допомогою фітнес-трекерів. Це дозволило дослідницькій команді отримати понад 4 мільйони спостережень за якістю сну, передає 24 Канал.

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Вплив вечірніх фізичних навантажень

Особливу увагу науковці приділили інтенсивним фізичним навантаженням – таким, що спричиняють значне кардіометаболічне навантаження, зокрема тривалим пробіжкам, силовим тренуванням та спортивним активностям після роботи. Їхній вплив виявився більш суттєвим і тривалим, ніж вважалося раніше.

Пізні інтенсивні тренування можуть підтримувати організм у стані підвищеної активності. Це може відтерміновувати початок сну, скорочувати його тривалість і збільшувати частоту серцевих скорочень у стані спокою,

– пояснює Джош Леота, співавтор дослідження.

Цікаво, що у 2021 році дослідження Університету Конкордія стверджувало, що небажаний ефект фізичних вправ спостерігається лише в межах двох годин перед сном. Однак дослідження команди з Університету Монаша розширило цей критичний період до чотирьох годин, особливо для інтенсивних навантажень.

Крім того, науковці встановили, що вечірні тренування можуть порушувати ритм серця та збільшувати частоту пульсу під час сну, що негативно впливає на процеси відновлення організму.

Коли краще займатись

"Наші висновки важливі для розробки рекомендацій щодо часу, тривалості та інтенсивності фізичних вправ. Сьогодні кожен 5 дорослий спить менше 7 годин на добу. Розуміння впливу фізичної активності на сон може допомогти змінити цю ситуацію", – зазначає Еліза Фейсер-Чайлдс, провідна авторка дослідження.

Попри все, вечірні тренування все ж кращі, ніж повна відсутність фізичної активності. Проте експерти радять знижувати інтенсивність занять у вечірній час, наприклад, замінити їх плаванням або легкою пробіжкою, а також уникати тренувань ближче до сну.

Дослідники також рекомендують використовувати фітнес-трекери для відстеження індивідуальної реакції організму на фізичні навантаження, щоб вчасно коригувати режим занять і уникати їхнього негативного впливу на сон.