Флаванолы известны своими антиоксидантными свойствами и общими полезными эффектами. Исследования, проведенные учеными из Великобритании, показали, что они способны уменьшать негативное влияние жиров на сердечно-сосудистую систему, пишет 24 Канал со ссылкой на Food & Function.

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Новое исследование какао

Флаванолы есть не только в бобах какао, но и в зеленом чае, различных фруктах, овощах, орехах и ягодах. Исследователи из Бирмингемского университета изучили, как на здоровье взрослых влияет какао с разным содержанием флаванолов.

В эксперименте приняли участие 11 мужчин и 12 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. На завтрак они съедали два круассана с 10 граммами соленого масла и полтора куска сыра чеддер (в общем – 56,5 грамма жира), запивая напитком на основе какао.

В одном случае они использовали 12 граммов алкализованного какао-порошка (который обрабатывали щелочью при высокой температуре), содержащий 5,6 миллиграмма флаванолов на порцию. В другом случае использовали неалкализованное какао с содержанием 695 миллиграммов флаванолов. Как объяснили исследователи, процесс алкализации, применяемый для улучшения вкуса шоколада и кондитерских изделий, снижает уровень полезных органических соединений.

После завтрака участники имели полуторачасовой перерыв, в течение которого могли заниматься своими делами или смотреть документальный фильм о природе. В это время они заполняли анкеты для оценки своего настроения, а медики измеряли показатели кровотока в предплечье, сердечно-сосудистой активности и префронтальной коры головного мозга с помощью ближней инфракрасной спектроскопии – безопасного и неинвазивного метода.

Затем участники выполняли нейропсихологический тест в течение 8 минут. Этот тест предназначен для оценки когнитивных функций, таких как внимание, скорость обработки информации и вычислительные навыки.

Испытуемые должны были быстро умножать однозначные числа с предыдущими, испытывая все большее напряжение, поскольку интервалы времени на выполнение задания уменьшались каждые две минуты – с 2,8 до 1,6 секунды. Участники считали, что соревнуются и теряют баллы за неправильные ответы, что добавляло нервозности, которую ученые сравнивали с умственным стрессом.

Какао улучшает состояние сосудов

Результаты показали, что у группы, которая употребила какао с низким содержанием флаванолов, функция кровообращения ослаблялась во время стресса и оставалась сниженной еще полтора часа после него. Зато потребление напитка с высоким содержанием флаванолов эффективно смягчило негативные последствия жирной пищи на качество кровотока.