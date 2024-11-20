Флаваноли відомі своїми антиоксидантними властивостями та загальними корисними ефектами. Дослідження, проведені вченими з Великої Британії, показали, що вони здатні зменшувати негативний вплив жирів на серцево-судинну систему, пише 24 Канал з посиланням на Food & Function.

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Нове дослідження какао

Флаваноли є не лише в бобах какао, але й у зеленому чаї, різноманітних фруктах, овочах, горіхах та ягодах. Дослідники з Бірмінгемського університету вивчили, як на здоровʼя дорослих впливає какао з різним вмістом флаванолів.

В експерименті взяли участь 11 чоловіків і 12 жінок віком від 18 до 45 років. На сніданок вони з'їдали два круасани з 10 грамами солоного масла та півтора шматка сиру чедер (в загальному – 56,5 грама жиру), запиваючи напоєм на основі какао.

У одному випадку вони використовували 12 грамів алкалізованого какао-порошку (який обробляли лугом при високій температурі), що містив 5,6 міліграма флаванолів на порцію. В іншому випадку використовували неалкалізоване какао з вмістом 695 міліграмів флаванолів. Як пояснили дослідники, процес алкалізації, що застосовується для покращення смаку шоколаду та кондитерських виробів, знижує рівень корисних органічних сполук.

Після сніданку учасники мали півторагодинну перерву, протягом якої могли займатися своїми справами або дивитися документальний фільм про природу. В цей час вони заповнювали анкети для оцінки свого настрою, а медики вимірювали показники кровотоку в передпліччі, серцево-судинної активності та префронтальної кори головного мозку за допомогою ближньої інфрачервоної спектроскопії – безпечного та неінвазивного методу.

Потім учасники виконували нейропсихологічний тест протягом 8 хвилин. Цей тест призначений для оцінки когнітивних функцій, таких як увага, швидкість обробки інформації та обчислювальні навички.

Піддослідні мали були швидко множити однозначні числа з попередніми, відчуваючи все більше напруження, оскільки інтервали часу на виконання завдання зменшувалися кожні дві хвилини – з 2,8 до 1,6 секунди. Учасники вважали, що змагаються і втрачають бали за неправильні відповіді, що додавало нервозності, яку вчені порівнювали з розумовим стресом.

Какао покращує стан судин

Результати показали, що у групи, яка вжила какао з низьким вмістом флаванолів, функція кровообігу послаблювалася під час стресу і залишалася зниженою ще півтори години після нього. Натомість споживання напою з високим вмістом флаванолів ефективно пом'якшило негативні наслідки жирної їжі на якість кровотоку.