На думку сексологів, є багато факторів, через які важко отримати оргазм. Вони можуть у комбінації друг з одним. Найчастішими причинами можуть бути: сором'язливість, тиск з боку партнера, неправильна стимуляція, фізіологічні причина та психологічні травми.

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Як отримати оргазм

Поговоріть зі своїм партнером

Потрібно розповісти партнеру, що ви відчуваєте через відсутність оргазму. Нікого не звинувачуйте – цим ви нічого не досягнете. Краще скажіть, що хочете разом розв'язувати цю проблему, а ваше сексуальне життя стане кращим. Якщо ви маєте припущення, як отримати оргазм, поділіться ними.

Переконайтеся, що ви дійсно хочете сексу

Якщо ви по-справжньому не насолоджуєтеся моментом із партнером, ймовірно, оргазм не настане. Важливо, щоб у вас було сексуальне бажання, а від процесу ви отримували задоволення. Навряд чи ви досягнете оргазму, якщо насправді вам не дуже подобається займатися сексом.

Не тисніть на себе

Багатьох дівчат вважає, що оргазм – це головна мета в сексі. Навіть люди, які можуть досягти оргазму, не завжди відчувають його і вони не завжди цього хочуть. Зміщення уваги може допомогти зняти напругу. Тому потрібно зосередитися на партнері, його діях та дотиках під час сексу.

Використовуйте різні техніки

Деякі гетеросексуальні пари вважають, що справжній секс – це вагінальне проникнення. Решта, наприклад оральний секс чи дотики – лише прелюдія. Однак багатьом жінкам одного проникнення замало настання оргазму.

Спробуйте використовувати ті ж техніки, які призводять до оргазму під час мастурбації на самоті. Можна також змінювати пози та види стимуляції. Можна спробувати секс-іграшки під час сексу чи нові техніки під час прелюдії.

Фантазуйте

Можна просто уявляти щось у голові або втілювати задумане у реальність у вигляді рольових ігор. Заздалегідь подумайте про свої сексуальні фантазії та оберіть ту, яку можна використовувати в інтимній близькості з партнером.

Зверніться до фахівця

Якщо проблему неможливо чи важко вирішити самостійно, потрібно звернутися до сексолога. Він допоможе визначити, в чому проблема, і підкаже, як діяти далі.