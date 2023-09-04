По мнению сексологов, есть много факторов, из-за которых трудно получить оргазм. Они могут быть в комбинации друг с другом. Наиболее частыми причинами могут быть: застенчивость, давление со стороны партнера, неправильная стимуляция, физиологические причины и психологические травмы.

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Как получить оргазм

Поговорите со своим партнером

Нужно рассказать партнеру, что вы ощущаете из-за отсутствия оргазма. Никого не вините – этим вы ничего не добьетесь. Лучше скажите, что хотите вместе решать эту проблему, а ваша сексуальная жизнь станет лучше. Если у вас есть предположение, как получить оргазм, поделитесь ими.

Убедитесь, что вы действительно хотите секса

Если вы по-настоящему не наслаждаетесь моментом с партнером, возможно, оргазм не наступит. Важно, чтобы у вас было сексуальное желание, а от процесса вы получали удовольствие. Вряд ли вы добьетесь оргазма, если на самом деле вам не очень нравится заниматься сексом.

Не давите на себя

Многих девушек считает, что оргазм – это главная цель в сексе. Даже люди, которые могут добиться оргазма, не всегда чувствуют его и они не всегда этого хотят. Смещение внимания может помочь снять напряжение. Поэтому нужно сосредоточиться на партнере, его действиях и осязаниях во время секса.

Используйте разные техники

Некоторые гетеросексуальные пары считают, что настоящий секс – это влагалищное проникновение. Остальные, например оральный секс или прикосновения – только прелюдия. Однако многим женщинам одного проникновения недостаточно наступление оргазма.

Попытайтесь использовать те же техники, которые приводят к оргазму во время мастурбации в одиночестве. Можно также изменять позы и виды стимуляции. Можно попробовать секс игрушки во время секса или новые техники во время прелюдии.

Фантазируйте

Можно просто представлять что-либо в голове или воплощать задуманное в реальность посредством ролевых игр. Подумайте о своих сексуальных фантазиях и выберите ту, которую можно использовать в интимной близости с партнером.

Обратитесь к специалисту

Если проблему невозможно или сложно решить самостоятельно, нужно обратиться к сексологу. Он поможет определить, в чем проблема, и подскажет, как поступить дальше.