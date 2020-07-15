Главные новости о коронавирусе 15 июля: антирекорд в Киеве и открытие нового антитела
С начала пандемии COVID-19 в Украине обнаружили более 55 тысяч инфицированных. В Киеве за минувшие сутки заболело рекордное количество людей. Ученые обнаружили в крови людей, переболевших коронавирусом специфическое антитело, что может быть опасным при переливании крови другому человеку. В мире более 13 миллионов больных. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 15 июля
Статистика распространения COVID-19 в Украине
В Украине по состоянию на 15 июля зафиксировали 55 607 случаев заболевания коронавирусом, из которых 836 инфицированных обнаружили за минувшие сутки. Вместе с тем со вчерашнего дня выздоровели 977 пациентов. А с начала распространения коронавируса в Украине победили инфекцию 28 131 человек.
К сожалению, со вчера во время течения заболевания умерли еще 15 человек, а в целом количество жертв коронавируса – 1 427 инфицированных.
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За прошедшие сутки в Украине провели 29 044 тестирований на коронавирус, из них 13 675 методом ПЦР, а еще 15 369 методом ИФА. Отметим, что за предыдущие сутки, когда в стране зарегистрировали 638 инфицированных в стране было проведено 22 846 тестирований на выявление COVID-19.
COVID-19 в областях Украины по состоянию на 15 июля
- Винницкая область – 2194 (+46)
- Волынская область – 3117 (+37)
- Днепропетровская область – 1155 (+9);
- Донецкая область – 767 (+2)
- Житомирская область – 1550 (+8);
- Закарпатская область – 4112 (+57)
- Запорожская область – 631 (+9);
- Ивано-Франковская область – 3178 (+51)
- Кировоградская область – 674 (0);
- г. Киев – 6497 (+147)
- Киевская область – 3128 (+38);
- Львовская область – 7425 (+171)
- Луганская область – 97 (+2)
- Николаевская область – 494 (+7)
- Одесская область – 2314 (+56)
- Полтавская область – 337 (+3)
- Ровненская область – 4782 (+42)
- Сумская область – 346 (+5);
- Тернопольская область – 2292 (+16)
- Харьковская область – 2787 (+64)
- Херсонская область – 205 (+1)
- Хмельницкая область – 922 (+13)
- Черновицкая область – 5208 (+24)
- Черкасская область – 771 (+16)
- Черниговская область – 624 (+12).
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: По состоянию на 15 июля в Вооруженных силах Украины зафиксировали еще 14 новых случаев заражения коронавирусом. В целом болеют 125 человек. На изоляции, в том числе и самоизоляции, сейчас находится 471 военнослужащий. Всего за время пандемии выздоровели – 486 военных, летальных случаев – 5.
- COVID-19 среди украинских медиков: Сейчас в Украине 7 540 медицинских работников заразились коронавирусом, из них 5 186 уже выздоровели и вернулись к привычной жизни. Несмотря на это, к сожалению, 43 из инфицированных медиков умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Главные новости о COVID-19 в Украине
Карантин в Украине планируют продлить еще на месяц
Карантин в Украине планируют продолжить еще минимум на месяц. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. В Министерстве здравоохранения уже работают над соответствующим постановлением. Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.
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В столице зафиксировали рекордное количество новых больных
Со вчерашнего дня в Киеве обнаружили 147 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией – это рекордный показатель для столицы, до сих пор в Киеве не регистрировали такого большого количества больных за сутки.
Новые случаи инфицирования в Киеве
- 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года;
- 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет;
- 5 девочек от 1 до 16 лет;
- 3 мальчика от 1 до 6 лет.
COVID-19 в частности обнаружили у 6 столичных медиков. Всего в Киеве 6 497 случаев заболевания коронавирусом, из которых выздоровели 2 160 пациентов, но умерли – 126.
На Ровненщине не ослабили карантин
Ровненская область постепенно ослабляет карантин из-за пандемии коронавируса. Так, с 14 июля местные власти разрешили работу учреждений культуры и кинотеатров, а с 15 июля – заведений общественного питания.
По состоянию на вечер 14 июля процент выявления случаев инфицирования COVID-19 составлял 10,6 при допустимой норме менее 11%.
Условия работы заведений
- не более 50% заполненных мест;
- расстояние между столиками – 2 метра;
- за столом не больше 4 человек;
- режим работы до 23 часов;
- обязательный температурный скрининг на входе;
- проветривание и дезинфекция помещений;
- наличие у персонала средств защиты.
Новости о коронавирусе в мире 15 июля
Всего в мире уже более 13 миллионов случаев инфицирования COVID-19, а именно 13 323 530. В то же время 7 399 310 пациентов выздоровели, но 578 628 человек умерли.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 3 431 574;
- Бразилия – 1 926 824;
- Индия – 936 181;
- Россия – 746 3,69;
- Перу – 333 867;
Бэнкси создал граффити на тему коронавируса
Британский уличный художник Бэнкси подготовил свою новую работу о коронавирусе. На этот раз он в вагонах метро Лондона напомнил пассажирам о необходимости носить маски.
Художник изобразил крыс, которые чихают, летают на масках, используя их как парашюты, держат мыло в руках. Те крысы, которые чихают, оставляют нечто похожее на слизь на стенах вагонов.
Впрочем, работу художника уничтожили. Работники метрополитена заявили, что граффити запрещено в метро. Поэтому даже работу такого знаменитого художника как Бэнкси им пришлось стереть. В то же время работники метро предложили Бэнкси сделать новую версию работы в нужном месте. Сам Бэнкси никак не прокомментировал уничтожение работы и предложение о воссоздании новой версии граффити.
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Исследования о коронавирусе
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 обнаружили опасное антитело
Ученые предупредили, что переливание плазмы от людей, у которых была опасная форма коронавируса, может нанести вред пациентам. Поэтому, перед переливанием сыворотки крови следует удалять из нее антитело.
Некоторые антитела, которые есть в крови тяжелобольных пациентов с коронавирусом, могут присоединяться к S-белку вируса и индуцировать воспалительный ответ. Со временем это нарушает целостность легочного эндотелиального барьера и вызывает микрососудистый тромбоз.
Вакцина Moderna показала эффективность
Вакцина компании Moderna доказала свою эффективность, препарат не вызвал побочных эффектов у добровольцев, зато обеспечил выработку антител против коронавируса.
После прививки у пациентов выработались в крови антитела, которые в лабораторных экспериментах нейтрализовали коронавирус. Их количество соответствовало максимальной концентрации антител у людей, переболевших COVID-19. Кроме того, вакцина стимулировала выработку Т-клеток, которые ответственны за реакции клеточного иммунитета.