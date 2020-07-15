С начала пандемии COVID-19 в Украине обнаружили более 55 тысяч инфицированных. В Киеве за минувшие сутки заболело рекордное количество людей. Ученые обнаружили в крови людей, переболевших коронавирусом специфическое антитело, что может быть опасным при переливании крови другому человеку. В мире более 13 миллионов больных. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 15 июля

Статистика распространения COVID-19 в Украине

В Украине по состоянию на 15 июля зафиксировали 55 607 случаев заболевания коронавирусом, из которых 836 инфицированных обнаружили за минувшие сутки. Вместе с тем со вчерашнего дня выздоровели 977 пациентов. А с начала распространения коронавируса в Украине победили инфекцию 28 131 человек.

К сожалению, со вчера во время течения заболевания умерли еще 15 человек, а в целом количество жертв коронавируса – 1 427 инфицированных.

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За прошедшие сутки в Украине провели 29 044 тестирований на коронавирус, из них 13 675 методом ПЦР, а еще 15 369 методом ИФА. Отметим, что за предыдущие сутки, когда в стране зарегистрировали 638 инфицированных в стране было проведено 22 846 тестирований на выявление COVID-19.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 15 июля

Винницкая область – 2194 (+46)

Волынская область – 3117 (+37)

Днепропетровская область – 1155 (+9);

Донецкая область – 767 (+2)

Житомирская область – 1550 (+8);

Закарпатская область – 4112 (+57)

Запорожская область – 631 (+9);

Ивано-Франковская область – 3178 (+51)

Кировоградская область – 674 (0);

г. Киев – 6497 (+147)

Киевская область – 3128 (+38);

Львовская область – 7425 (+171)

Луганская область – 97 (+2)

Николаевская область – 494 (+7)

Одесская область – 2314 (+56)

Полтавская область – 337 (+3)

Ровненская область – 4782 (+42)

Сумская область – 346 (+5);

Тернопольская область – 2292 (+16)

Харьковская область – 2787 (+64)

Херсонская область – 205 (+1)

Хмельницкая область – 922 (+13)

Черновицкая область – 5208 (+24)

Черкасская область – 771 (+16)

Черниговская область – 624 (+12).

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: По состоянию на 15 июля в Вооруженных силах Украины зафиксировали еще 14 новых случаев заражения коронавирусом. В целом болеют 125 человек. На изоляции, в том числе и самоизоляции, сейчас находится 471 военнослужащий. Всего за время пандемии выздоровели – 486 военных, летальных случаев – 5.

COVID-19 среди украинских медиков: Сейчас в Украине 7 540 медицинских работников заразились коронавирусом, из них 5 186 уже выздоровели и вернулись к привычной жизни. Несмотря на это, к сожалению, 43 из инфицированных медиков умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Главные новости о COVID-19 в Украине

Карантин в Украине планируют продлить еще на месяц

Карантин в Украине планируют продолжить еще минимум на месяц. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. В Министерстве здравоохранения уже работают над соответствующим постановлением. Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.

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В столице зафиксировали рекордное количество новых больных

Со вчерашнего дня в Киеве обнаружили 147 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией – это рекордный показатель для столицы, до сих пор в Киеве не регистрировали такого большого количества больных за сутки.

Новые случаи инфицирования в Киеве

66 женщин в возрасте от 18 до 71 года;

73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет;

5 девочек от 1 до 16 лет;

3 мальчика от 1 до 6 лет.

COVID-19 в частности обнаружили у 6 столичных медиков. Всего в Киеве 6 497 случаев заболевания коронавирусом, из которых выздоровели 2 160 пациентов, но умерли – 126.

На Ровненщине не ослабили карантин

Ровненская область постепенно ослабляет карантин из-за пандемии коронавируса. Так, с 14 июля местные власти разрешили работу учреждений культуры и кинотеатров, а с 15 июля – заведений общественного питания.

По состоянию на вечер 14 июля процент выявления случаев инфицирования COVID-19 составлял 10,6 при допустимой норме менее 11%.

Условия работы заведений

не более 50% заполненных мест;

расстояние между столиками – 2 метра;

за столом не больше 4 человек;

режим работы до 23 часов;

обязательный температурный скрининг на входе;

проветривание и дезинфекция помещений;

наличие у персонала средств защиты.

Новости о коронавирусе в мире 15 июля

Всего в мире уже более 13 миллионов случаев инфицирования COVID-19, а именно 13 323 530. В то же время 7 399 310 пациентов выздоровели, но 578 628 человек умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 3 431 574;

Бразилия – 1 926 824;

Индия – 936 181;

Россия – 746 3,69;

Перу – 333 867;

Бэнкси создал граффити на тему коронавируса

Британский уличный художник Бэнкси подготовил свою новую работу о коронавирусе. На этот раз он в вагонах метро Лондона напомнил пассажирам о необходимости носить маски.

Художник изобразил крыс, которые чихают, летают на масках, используя их как парашюты, держат мыло в руках. Те крысы, которые чихают, оставляют нечто похожее на слизь на стенах вагонов.

Впрочем, работу художника уничтожили. Работники метрополитена заявили, что граффити запрещено в метро. Поэтому даже работу такого знаменитого художника как Бэнкси им пришлось стереть. В то же время работники метро предложили Бэнкси сделать новую версию работы в нужном месте. Сам Бэнкси никак не прокомментировал уничтожение работы и предложение о воссоздании новой версии граффити.

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Исследования о коронавирусе

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 обнаружили опасное антитело

Ученые предупредили, что переливание плазмы от людей, у которых была опасная форма коронавируса, может нанести вред пациентам. Поэтому, перед переливанием сыворотки крови следует удалять из нее антитело.

Некоторые антитела, которые есть в крови тяжелобольных пациентов с коронавирусом, могут присоединяться к S-белку вируса и индуцировать воспалительный ответ. Со временем это нарушает целостность легочного эндотелиального барьера и вызывает микрососудистый тромбоз.

Вакцина Moderna показала эффективность

Вакцина компании Moderna доказала свою эффективность, препарат не вызвал побочных эффектов у добровольцев, зато обеспечил выработку антител против коронавируса.

После прививки у пациентов выработались в крови антитела, которые в лабораторных экспериментах нейтрализовали коронавирус. Их количество соответствовало максимальной концентрации антител у людей, переболевших COVID-19. Кроме того, вакцина стимулировала выработку Т-клеток, которые ответственны за реакции клеточного иммунитета.