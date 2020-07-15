Італійські хірурги провели дистанційну мікрохірургічну операцію з використанням мобільної мережі 5G. Хірург перебував на відстані близько 15 кілометрів від пацієнта.

Щоправда, пацієнтом цього разу був труп. Звіт про експеримент розмістив Annals of Internal Medicine.

Також на тему: Наскільки небезпечною для здоров'я є мережа 5G

Чому це важливо

З появою нового швидкісного покоління мобільних мереж (5G) і збільшенням доступності роботів телехірургія може стати рутиною. Італійські хірурги вже використовували 5G для консультації: фахівці керували операцією, яку проводили менш кваліфіковані лікарі. Зараз та ж група вчених безпосередньо провела на дистанції дуже складну мікрохірургічних лазерну операцію на гортані трупа.

Вчені відзначили, що проведення операцій через мобільну мережу може бути особливо актуальним для використання у віддалених громадах або при різних нещастях.

Як відбувалася операція

Хірург, який оперував перебував в Мілані, а труп, на якому проводилася операція, – в лабораторії за 15 кілометрів від міста. До операції тіло готували два асистенти, процедура проводилася за допомогою мережі 5G.

Тривимірний відеосигнал з високою роздільною здатністю доходив від робота до хірурга в середньому за 102 мілісекунди. Хірург ефективно контролював робота, лазер і затискачі.