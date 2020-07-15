Итальянские хирурги провели дистанционную микрохирургическую операцию с использованием мобильной сети 5G. Хирург находился на расстоянии около 15 километров от пациента.

Правда, пациентом на этот раз был труп. Отчет об эксперименте разместил Annals of Internal Medicine.

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Почему это важно

С появлением нового скоростного поколения мобильных сетей (5G) и увеличением доступности роботов телехирургия может стать рутиной. Итальянские хирурги уже использовали 5G для консультации: специалисты руководили операцией, которую проводили менее квалифицированные врачи. Сейчас та же группа ученых непосредственно провела на дистанции очень сложную микрохирургическую лазерную операцию на гортани трупа.

Ученые отметили, что проведение операций через мобильную сеть может быть особенно актуально для использования в отдаленных общинах или при различных несчастьях.

Как происходила операция

Хирург, который оперировал находился в Милане, а труп, на котором проводилась операция, – в лаборатории в 15 километрах от города. К операции тело готовили два ассистента, процедура проводилась с помощью сети 5G.

Трехмерный видеосигнал высокого разрешения доходил от робота к хирургу в среднем за 102 миллисекунды. Хирург эффективно контролировал работу, лазер и зажимы.