Сон имеет критически важное значение для здоровья человека. Нехватка, избыток или низкое качество сна могут привести к различным физическим заболеваниям (таким как сахарный диабет второго типа) и психическим расстройствам (например, депрессии и тревожных расстройств), сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Neuroscience.

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Новое исследование сна

Нейробиологи из Лозаннского университета провели эксперименты на мышах и выяснили, что за переходы между фазами быстрого и медленного сна отвечает голубое пятно (locus coeruleus) – участок ствола мозга, ранее известный как центр норадреналина, который играет важную роль в реакции на сложные ситуации во время бодрствования.

Авторы исследования активно воздействовали на нейронные пути в голубом пятне у мышей и анализировали его влияние на организм. Оказалось, что при низкой активности этой области мозга происходит переключение от медленного сна к быстрому.

Голубое пятно регулирует сон

Мы обнаружили, что колебания активности голубого пятна, как его увеличение, так и уменьшение, значительно влияют на организацию сна. Это новый структурный элемент, который действует подобно часам,

- объяснили исследователи.

Увеличение активности голубого пятна приводило к повышению уровня норадреналина в мозге мыши, что делало некоторые его участки более чувствительными к возбуждению, однако организм не просыпался. Ученые отметили, что это новый, ранее неизвестный тип возбуждения, который повышает бдительность во время сна и позволяет быстро проснуться в экстренных ситуациях. По словам исследователей, в такой ситуации "мозг находится в полусонном состоянии на подкорковом уровне, в то время, как на уровне коры – в состоянии сна."

Важно отметить, что стрессовые ситуации во время бодрствования нарушали сон у мышей. У них повышалась активность голубого пятна, задерживалось наступление фазы быстрого сна и наблюдались слишком частые пробуждения. Ученые предполагают, что эти данные могут быть полезными для разработки новых методов лечения нарушений сна.