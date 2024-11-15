Об этом предупреждает 24 Канал со ссылкой на большое исследование, опубликованное Oxford Academic,

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Сон под телевизор – какой вред какой вред

Исследование длилось 5 лет, в нем приняли участие женщины среднего возраста. В ходе исследования ученые обнаружили, что свет во время сна связан с повышенным риском увеличения веса и развития ожирения.

Более того, для пожилых людей, которые участвовали в эксперименте, электрическая освещенность спальни ночью увеличивала риск ишемической болезни сердца.

Справочно. Современная медицина имеет даже отдельный термин, который это объясняет – СЛН, что буквально расшифровывается – свет ночью. Оно означает, что его влияние на здоровье людей приобрело уже огромный масштаб. СЛН широко распространено в развитых странах.

Ученые убеждены: спать под включенный телевизор вредно для здоровья, а в определенных случаях это может привести не только к нарушению метаболических процессов, но и вызвать раннюю смерть.