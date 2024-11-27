Сон має критично важливе значення для здоров'я людини. Брак, надлишок або низька якість сну можуть призвести до різних фізичних захворювань (таких як цукровий діабет другого типу) і психічних розладів (наприклад, депресії та тривожних розладів), повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Neuroscience.

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Нове дослідження сну

Нейробіологи з Лозаннського університету провели експерименти на мишах і з’ясували, що за переходи між фазами швидкого і повільного сну відповідає блакитна пляма (locus coeruleus) – ділянка стовбура мозку, раніше відома як центр норадреналіну, який відіграє важливу роль у реакції на складні ситуації під час неспання.

Автори дослідження активно впливали на нейронні шляхи в блакитній плямі у мишей і аналізували його вплив на організм. Виявилося, що при низькій активності цієї області мозку відбувається перемикання від повільного сну до швидкого.

Блакитна пляма регулює сон

Ми виявили, що коливання активності блакитної плями, як її збільшення, так і зменшення, значно впливають на організацію сну. Це новий структурний елемент, який діє подібно до годинників,

— пояснили дослідники.

Збільшення активності блакитної плями призводило до підвищення рівня норадреналіну в мозку миші, що робило деякі його ділянки більш чутливими до збудження, проте організм не прокидався. Вчені зазначили, що це новий, раніше невідомий тип збудження, який підвищує пильність під час сну і дозволяє швидко прокинутися в екстрених ситуаціях. За словами дослідників, у такій ситуації "мозок перебуває в напівсонному стані на підкірковому рівні, в той час, як на рівні кори – у стані сну."

Важливо зазначити, що стресові ситуації під час неспання порушували сон у мишей. У них підвищувалася активність блакитної плями, затримувалося настання фази швидкого сну і спостерігалися занадто часті пробудження. Вчені припускають, що ці дані можуть бути корисними для розробки нових методів лікування порушень сну.