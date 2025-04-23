В рамках исследования были изучены данные более миллиона детей, а также проведен сравнительный анализ между братьями и сестрами, что позволило учесть влияние генетических и экологических факторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of Infectious Diseases.

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Антибиотики повышают риск заболеваний

Было установлено, что дети, которые принимали антибиотики до достижения двух лет, чаще сталкивались с такими проблемами, как астма, пищевая аллергия и аллергический ринит. Кроме того, была обнаружена зависимость между частотой приема антибиотиков и риском развития этих заболеваний, что указывает на эффект доза – реакция.

Также исследователи обнаружили возможную связь с риском умственной отсталости, однако не нашли доказательств связи с аутизмом, диабетом 1 типа и тревожными расстройствами.

Нерациональное использование антибиотиков

Интересно, что согласно исследованию 2020 года, не менее 25% детей в больницах получали антибиотики без реальной необходимости. Во многих случаях препараты назначались для лечения вирусных инфекций, которые не лечатся антибиотиками. Этот факт акцентирует проблему необоснованного назначения лекарств.

Нарушение микробиома на ранних стадиях жизни может существенно повлиять на формирование иммунной системы, делая детей более уязвимыми к астме и аллергии. Выводы исследования подтверждаются сравнением между братьями и сестрами: даже при схожих генетических и экологических условиях дети, которые чаще принимали антибиотики, имели более высокий риск астмы.

Специалисты настоятельно рекомендуют врачам и родителям более ответственно относиться к назначению и приему антибиотиков.