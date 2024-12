По последним данным, у людей с ВИЧ-инфекцией даже на фоне терапии продолжает сохраняться высокий риск хронических воспалительных процессов, что может привести к серьезным заболеваниям. Кроме того, несколько лет назад был обнаружен новый штамм этого вируса, что подчеркивает необходимость поиска эффективных методов профилактики инфекции, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New England Journal of Medicine.

Новое исследование вакцины против ВИЧ

Группа специалистов из Университета Эмори в США успешно провела третью фазу клинических испытаний препарата "Ленакапавир", подтвердив, что инъекции дважды в год обеспечивают защиту от заражения на уровне 99%. Результаты исследования были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

В ходе испытаний "Ленакапавир" сравнивался с таблетками "Трувада", которые нужно принимать ежедневно для профилактики ВИЧ. Из 2179 участников, получавших "Ленакапавир", только двое заразились вирусом (менее 1%). В группе, использовавшей "Труваду", девять человек из 1086 оказались инфицированными (17%). При этом пациенты лучше придерживались режима инъекций, чем режима приема таблеток.

Удобное применение

Мы наблюдаем, что почти половина людей, которые начинают ежедневный прием пероральных препаратов, по разным причинам прекращают это делать в течение первого года. Наличие эффективного инъекционного средства, что требует всего два введения в год, является критически важным для тех, кто стоит перед трудностями в доступе к медицинским услугам,

– отметили ученые.

В исследовании принимали участие цисгендерные мужчины и трансгендерные лица из разных стран, таких как Перу, Бразилия, Аргентина, Мексика, Южноафриканская Республика, Таиланд и США. Исследователи стремились создать выборку, которая бы отражала различные группы с повышенным риском заражения ВИЧ. Ранее была подтверждена эффективность "Ленакапавира" для цисгендерных женщин.

"Профилактика ВИЧ не охватывает всех, кто в этом нуждается, особенно тех, кто сталкивается с неравенством в доступе к медицинской помощи. Для людей, которые не могут ежедневно принимать таблетки, инъекционные препараты могут стать действительно эффективным решением", – подытожили исследователи.

Ученые передали результаты клинических испытаний в Министерство здравоохранения и социальных служб США, и до 2025 года "Ленакапавир" может быть утвержден для использования и продажи. Цена годового курса препарата сейчас составляет около 40 тысяч долларов.