Соответственно, сознание формируется на определенном этапе между этими моментами. Определение самого понятия "сознание" является предметом дискуссий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science.

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Где в мозге формируется сознание

Также активно обсуждаются вопросы о том, где именно в мозге зарождается сознание и какие типы нейронной активности участвуют в этом процессе. Считается, что сознание младенцев отличается от сознания взрослого человека, и его формирование происходит постепенно.

Несмотря на разногласия, большинство ученых сходятся во мнении, что определенные структурные особенности мозга играют ключевую роль в появлении сознания. Одной из таких особенностей является сеть связей между таламусом, который принимает и передает сенсорную и моторную информацию от тела, и корой головного мозга, где эта информация обрабатывается. Исследования мозга плода показывают, что эти связи начинают формироваться примерно на 24 неделе беременности.

Современные методы исследований

Однако пока неизвестно, достаточно ли этих структур для появления сознания. Исследователи продолжают искать возможные маркеры сознания, используя различные методы анализа мозговой активности. Например, благодаря данным функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) ученым удалось изучить мозг сотен новорожденных, которые уснули во время сканирования, несмотря на шум аппарата.

У новорожденных, которые появились на свет вовремя, а также у недоношенных детей, чей возраст соответствовал сроку доношенной беременности, эти сети функционировали подобно взрослым. Однако у недоношенных детей, которые проходили сканирование на ранних сроках (между 32 и 37 неделей после зачатия), таких сетей не обнаружили. Это свидетельствует о том, что они начинают формироваться ближе к завершению беременности.

Еще одним возможным маркером сознания является обнаружение признаков так называемой "архитектуры малого мира". Эта модель организации нейронных связей характеризуется плотными связями между соседними областями мозга и редкими связями между удаленными участками. Нарушение такой структуры наблюдается во время анестезии или травм головы. У большинства недоношенных новорожденных, которые проходили сканирование до 37 недели, признаки этой архитектуры уже проявлялись.

Метод магнитоэнцефалографии (МЭГ), фиксирующий магнитные поля, созданные активностью нейронов, продемонстрировал еще более интересные результаты. Этот метод позволяет регистрировать мозговую активность плода через переднюю брюшную стенку беременной женщины с помощью квантовых датчиков. Исследования показали, что на звуковые изменения реагируют не только трехмесячные младенцы и новорожденные, но и плоды после 35 недели беременности.

Основные выводы конференции

Несмотря на активные обсуждения, участники мероприятия не пришли к единому мнению относительно сроков появления сознания: