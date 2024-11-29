Бюджет-2025
З цієї суми більш ніж 175,5 мільярда гривень буде направлено на реалізацію Програми медичних гарантій, що забезпечує безкоштовне медичне обслуговування для пацієнтів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
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Для закупівлі лікарських засобів і медичних виробів, у тому числі для лікування серйозних захворювань, виділено 11,8 мільярда гривень. Також на модернізацію та розвиток медичної інфраструктури заплановано 5,6 мільярда гривень.
На що витратять гроші
Фінансування в ключових напрямках медичної допомоги виглядає наступним чином:
- 124,4 мільярда гривень на спеціалізовану медичну допомогу;
- 25,7 мільярда гривень на первинну медицину;
- 11,4 мільярда гривень на екстрену медичну допомогу;
- 5,7 мільярда гривень на реабілітацію;
- 6,3 мільярда гривень на програму реімбурсації "Доступні ліки".
Для покращення медичної інфраструктури у бюджеті закладено:
- 1,25 мільярда гривень на підвищення можливостей медичних установ у наданні стаціонарної реабілітаційної допомоги;
- 950 мільйонів гривень на вдосконалення діагностики онкологічних захворювань;
- 520 мільйонів гривень на розвиток університетських лікарень;
- 450 мільйонів гривень на оновлення медичних установ місцевого рівня;
- 360 мільйонів гривень на розвиток стаціонарної психіатричної допомоги.
Додатково виділено 939 мільйонів гривень на медичні послуги для військовослужбовців та ветеранів, 874 мільйони гривень на підтримку роботи служб крові, а також 160 мільйонів гривень для стимулювання медичних працівників до працевлаштування, зокрема в сільській місцевості.