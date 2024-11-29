Бюджет-2025

Из этой суммы более 175,5 миллиарда гривен будет направлено на реализацию Программы медицинских гарантий, обеспечивающей бесплатное медицинское обслуживание для пациентов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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Для закупки лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе для лечения серьезных заболеваний, выделено 11,8 миллиарда гривен. Также на модернизацию и развитие медицинской инфраструктуры запланировано 5,6 миллиардов гривен.

На что потратят деньги

Финансирование в ключевых направлениях медицинской помощи выглядит следующим образом:

124,4 миллиарда гривен на специализированную медицинскую помощь;

25,7 миллиарда гривен на первичную медицину;

11,4 миллиарда гривен на экстренную медицинскую помощь;

5,7 миллиарда гривен на реабилитацию;

6,3 миллиарда гривен на программу реимбурсации "Доступные лекарства".

Для улучшения медицинской инфраструктуры в бюджете заложено:

1,25 миллиарда гривен на повышение возможностей медицинских учреждений в предоставлении стационарной реабилитационной помощи;

950 миллионов гривен на совершенствование диагностики онкологических заболеваний;

520 миллионов гривен на развитие университетских больниц;

450 миллионов гривен на обновление медицинских учреждений местного уровня;

360 миллионов гривен на развитие стационарной психиатрической помощи.

Дополнительно выделено 939 миллионов гривен на медицинские услуги для военнослужащих и ветеранов, 874 миллиона гривен на поддержку работы служб крови, а также 160 миллионов гривен для стимулирования медицинских работников к трудоустройству, в частности в сельской местности.