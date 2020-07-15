Епідеміологи провінції Хейлунцзян в Китаї провели розслідування, щоб встановити джерело нового спалаху коронавірусу. Виявилася жінка з безсимптомним перебігом COVID-19 заразила понад 70 людей після поїздки в ліфті.

Жінка повернулася з поїздки в США 19 березня, до того моменту в провінції Хейлунцзян вже вісім днів не реєструвалися нові випадки коронавірусу, пише Independent.

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Зараження попри самоізоляцію

У китаянки не було ніяких симптомів захворювання, її тест на коронавірус був негативним, але вона все одно прийняла рішення самоізолюватись, тому що повернулася з країни, де спалахнула епідемія.

Жінка була настільки акуратна, що навіть користувалася ліфтом поодинці, але в якийсь момент сусідка зайшла в ліфт відразу після неї.

В кінці березня мати сусідки і її хлопець побували на багатолюдній вечірці. 2 квітня один з її учасників переніс інсульт і потрапив до лікарні, за ним доглядали двоє його синів, потім його перевели в іншу лікарню.

Пізніше у них у всіх діагностували коронавірус, всі троє заразили близько шістдесяти осіб в обох стаціонарах. Також заразилася інші сусіди, загальне число заражених досягло 71.

Ліфт – небезпечний під час пандемії

На думку епідеміологів, ланцюжок зараження почався з кнопки ліфта, в якому проїхалася жінка, яка повернулася з США. Тест на антитіла підтвердив, що вона була безсимптомним носієм вірусу.

Результати розслідування показують, як поодинокий випадок безсимптомного зараження SARS-CoV-2 може привести до широкого поширення інфекції серед населення,

– зазначили фахівці китайських Центрів з контролю і профілактики захворювань.