Эпидемиологи провинции Хэйлунцзян в Китае провели расследование, чтобы установить источник новой вспышки коронавируса. Оказалось, женщина с бессимптомным течением COVID-19 заразила более 70 человек после поездки в лифте.

Женщина вернулась из поездки в США 19 марта, к тому моменту в провинции Хэйлунцзян уже восемь дней не регистрировались новые случаи коронавируса, пишет Independent.

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Заражение несмотря на самоизоляцию

У китаянки не было никаких симптомов заболевания, ее тест на коронавирус был отрицательным, но она все равно приняла решение самоизолироваться, потому что вернулась из страны, где вспыхнула эпидемия.

Женщина была настолько аккуратна, что даже пользовалась лифтом в одиночку, но в какой-то момент соседка зашла в лифт сразу после нее.

В конце марта мать соседки и ее парень побывали на многолюдной вечеринке. 2 апреля один из ее участников перенес инсульт и попал в больницу, за ним ухаживали двое его сыновей, потом его перевели в другую больницу.

Позже у них у всех диагностировали коронавирус, все трое заразили около шестидесяти человек в обоих стационарах. Также заразилась другие соседи, общее число зараженных достигло 71.

Лифт – опасен во время пандемии

По мнению эпидемиологов, цепочка заражения началась с кнопки лифта, в котором проехалась женщина, вернувшаяся из США. Тест на антитела подтвердил, что она была бессимптомным носителем вируса.

Результаты расследования показывают, как единичный случай бессимптомного заражения SARS-CoV-2 может привести к широкому распространению инфекции среди населения,

– отметили специалисты китайских Центров по контролю и профилактике заболеваний.