Вакцина проти коронавірусу показала дуже хороші результати: краща, ніж імунітет після хвороби

Вакцина компанії Moderna добре переноситься і викликає вироблення нейтралізувальних антитіл проти коронавірусу.

Про це йдеться в статті, яку опублікували в New England Journal of Medicine.

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Безпечність вакцини проти коронавірусу

Дослідження вакцини mRNA-1273 почалося в середині березня. Раніше Moderna публікувала попередні дані про першу фазу дослідження, але багато експертів вказували, що з цієї інформації не можна сказати, чи завершилася вона успіхом.

Учасниками дослідження були 45 здорових людей у ​​віці від 18 до 55 років. Вони отримали по дві ін'єкції вакцини з проміжком у 28 днів. Метою дослідження було визначити безпеку вакцини й дізнатися, наскільки активна відповідь імунної системи викликають низькі, середні й високі її дози.

Ефективність

Після другої ін'єкції у всіх учасників вироблялися антитіла, які в лабораторних експериментах нейтралізували коронавірус. Їх кількість відповідала максимальних концентрацій антитіл у людей, які перехворіли COVID-19. Крім того, вакцина стимулювала вироблення Т-клітин, які відповідальні за реакції клітинного імунітету.

Побічні реакції

У більшій частині учасників були зафіксовані побічні дії вакцини, які включали слабкість, лихоманку, головний і м'язовий біль, реакції в місці введення. Вчені вважають, що ні в одному з випадків не можна назвати ці побічні дії серйозними.

Продовження досліджень

Дослідження того, чи дійсно ця вакцина може запобігати зараженню коронавірусом, планується почати 27 липня. У випробуванні візьмуть участь 30 тисяч осіб. Половина з них пройде вакцинацію, друга – отримає ін'єкцію плацебо. Потім вчені будуть спостерігати, в якій з груп більша кількість людина захворіє на COVID-19 в умовах реального життя.