В Украине зарегистрировали 56 455 случаев заражения коронавирусом. Зеленский призвал не продлевать карантин больше, чем на месяц. Пандемия приостановила вакцинацию детей в мире. Нашли еще один новый симптом коронавируса. 87% людей, переболевших COVID-19, испытывают симптомы после выздоровления. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 16 июля

Последняя статистика распространения COVID-19

В Украине от вчера обнаружили еще 848 случаев заражения SARS-CoV-2. Следовательно, общее число инфицированных коронавирусом в стране возросло до 56 455.

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За последние сутки в стране провели 27 413 тестирований, из которых 13 013 методом ПЦР, а еще 14 400 методом ИФА.

За прошедшие сутки выздоровели 800 пациентов. Всего с начала пандемии коронавирус преодолел 28 931 больной.

Несмотря на это, 1 445 больных не смогли побороть болезнь. 18 пациентов умерли за прошедшие сутки.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 16 июля:

Винницкая область – 2221(1673 выздоровели);

Волынская область – 3147 (1954 выздоровели);

Днепропетровская область – 1163 (1055 выздоровели);

Донецкая область – 776 (294 выздоровели);

Житомирская область – 1569 (1226 выздоровели);

Закарпатская область – 4166 (1405 выздоровели);

Запорожская область – 642 (535 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 3232 (1259 выздоровели);

Киев – 6613 (2160 выздоровели);

Киевская область – 3144 (2140 выздоровели);

Кировоградская область – 675 (595 выздоровели);

Луганская область – 98 (74 выздоровели);

Львовская область – 7622 (1242 выздоровели);

Николаевская область – 498 (396 выздоровели);

Одесская область – 2375 (1055 выздоровели);

Полтавская область – 343 (307 выздоровели);

Ровенская область – 4852 (3247 выздоровели);

Сумская область – 348 (304 выздоровели);

Тернопольская область – 2337 (1469 выздоровели);

Харьковская область – 2845 (1547 выздоровели);

Херсонская область – 206 (189 выздоровели);

Хмельницкая область – 930 (789 выздоровели);

Черкасская область – 783 (609 выздоровели);

Черновицкая область – 5232 (3115 выздоровели);

Черниговская область – 628 (292 выздоровели).

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : сейчас от коронавируса лечатся 128 военных, а еще 467 находятся на самоизоляции из-за контакта с больными. К счастью, 494 военнослужащих уже выздоровели, но еще 5 умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

: сейчас от коронавируса лечатся 128 военных, а еще 467 находятся на самоизоляции из-за контакта с больными. К счастью, 494 военнослужащих уже выздоровели, но еще 5 умерли от осложнений, вызванных COVID-19. COVID-19 среди украинских медиков: За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 51 медика. С начала 2020 года болезнь диагностировали у 7 591 медика. Известно о по меньшей мере 43 летальных случаях среди медработников. Впрочем, есть и хорошие новости, ведь 5 270 медиков уже выздоровели.



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Последние о коронавирусе в Украине

8 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина

Согласно 4 критериям, определенным МОЗ, по состоянию на 16 июля к следующему этапу ослабления карантина не готовы перейти город Киев еще и семь областей:

Киев,

Винницкая область,

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Харьковская область,

Черновицкая область,

Черниговская область.

Зеленский призвал не продлевать карантин больше, чем на месяц

Президент Владимир Зеленский призвал не спешить продлевать карантин на срок более, чем на месяц. Ведь "все уже устали", а экономика не должна стоять на паузе. По словам Зеленского, сначала можно продлить на месяц, а дальше действовать по развитию ситуации.

На Винниччине вспышка COVID-19 сразу в нескольких заведениях

На Винниччине зафиксировали вспышку коронавируса сразу в нескольких заведениях: Тывровском доме-интернате, Брацлавском учебно-воспитательном комплексе и в Винницком центре сердечно-сосудистой патологии. Среди больных: дети, персонал и медицинские работники.

В Днепре водитель силой вытолкнул пассажира без маски, протащив его по салону

Водитель маршрутки в Днепре силой вытолкал пассажира, который зашел в транспорт без маски. Показательно, что у самого водителя защита прикрывала только рот. На видео заметно, как водитель силой схватил пассажира за плечи и протащил его через весь салон, а потом вытолкал на улицу. Весь этот процесс водитель сопровождал бранью.

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Новости про коронавирус в мире 16 июля

На момент написания статьи в мире зарегистрировали 13 577 423 инфицированных коронавирусом. В то же время 7 595 660 пациентов выздоровели, но 584 764 человек умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 3 499 398;

Бразилия – 1 966 748;

Индия – 968 857;

Россия – 751 612;

Перу – 337 751;

Пандемия приостановила вакцинацию детей в мире

В ВОЗ заявили, что пандемия привела к приостановке программ иммунизации во многих странах, из-за чего много детей не смогли получить комбинированную вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша. Такая ситуация возникла впервые за почти три десятилетия. По меньшей мере 30 кампаний вакцинации от кори или уже прерваны, или под угрозой прекращения, что, вероятно, обернется новыми вспышками болезни.



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Исследование коронавируса

Нашли еще один новый симптом коронавируса

Врачи в Испании сообщают, что сыпь на внутренней стороне рта встречается у многих пациентов с COVID-19. Такая сыпь под названием энантема (маленькие пятна) на слизистых оболочках, очень часто встречается у пациентов с другими вирусными инфекциями, такими как ветряная оспа и ящур.

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87% людей, переболевших COVID-19, испытывают симптомы после выздоровления

В одном из исследований ученых из Италии речь идет о том, что среди 143 людей, которые побороли COVID-19, у 87% пациентов наблюдался как минимум один симптом коронавирусной инфекции через два месяца после болезни. Ученые считают, что в среднем у каждого десятого человека после COVID-19 симптомы сохраняются через 30 дней, а у некоторых и на протяжении нескольких месяцев. Через полгода ученые наблюдают огромное разнообразие симптомов коронавирусной инфекции, в частности: галлюцинации, перепады настроения, высыпания, диарея, боли в животе, потерю обоняния и другие. У некоторых может быть только одно проявление болезни, а у других сразу несколько.

В Британии смоделировали распространение коронавируса зимой

Научные исследования указывают на то, что вирус SARS-CoV-2 может жить дольше в более холодных условиях и с большей вероятностью распространяется, когда люди проводят больше времени в помещении. Исследователи спрогнозировали, что только в Великобритании этой зимой могут умереть 120 тысяч человек в результате коронавирусной болезни. Пик распространения инфекции, вероятно, придется на январь-февраль.