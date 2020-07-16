З 2064 року населення нашої планети почне скорочуватись і до 2100 року буде сягати 8,8 мільярда людей. Це на 2 мільярди менше, ніж прогнозували раніше.

Дослідження провели науковці з університету штату Вашингтон у Сіетлі. Його опублікували в медичному журналі The Lancet.

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Як зміниться населення

Науковці вважають, що у 2064 році населення Землі досягне піку у 9,7 мільярда, а потім почне скорочуватися.

Основною причиною цього називають те, що все більше жінок у світі роблять вибір на користь освіти й роботи. Також доступнішими стають контрацептиви.

В яких країнах скоротиться населення

Вчені кажуть, що з такими темпами, до 2100 року населення 23 країн скоротися удвічі. Це зокрема Іспанія, Португалія, Таїланд та Південна Корея.

Найбільше скоротиться населення:

Японія зі 128 мільйонів до 53,

Італія зі 61 мільйона до 28.

Китаю експерти прогнозують пік кількості населення у 2024 році — 1,4 мільярда. А от до кінця сторіччя ця цифра може скоротитися до 732 млн.

На перше місце за населенням тоді може вийти Індія.

Таке скорочення може призвести до збільшення частки старих людей. Тим кому за 80 років буде майже 1 мільярд. Водночас кількість дітей до 5 років зменшиться з 681 мільйона до 401 мільйона.