Питання здоров'я хвилює кожного і воно стало особливо важливим у 2020 році через пандемію коронавірусу. Але, на жаль, цьогоріч було надзвичайно багато фейків, перекручень і міфів на тему здоров'я.

Редакція Здоров'я 24 обожнює їх спростовувати й підібрала добірку найцікавіших міфів за рік, що минає. Вони допоможуть краще розуміти процеси у вашому організмі, не вестись на маячню псевдолікарів та купувати тільки дієві ліки.

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Міф № 1 про пробу Манту

Завдяки ексміністерці МОЗ Уляні Супрун, ми всі знаємо, що пробу Манту можна мочити. Але крім цього навколо неї існує багато інших міфів про її застарілість, ефективність та навіть небезпечність.

Щеплення від туберкульозу роблять в пологовому будинку. При відсутності протипоказань це відбувається протягом п'яти днів з моменту народження. Імунітет після БЦЖ спостерігається як мінімум шість-сім років. Тому дітям роблять пробу Манту і за результатами оцінюють доцільність повторного щеплення.



Проба Манту роблять між шарами шкіри / Фото Unsplash

Тобто, проба Манту – це не вакцинація, а тільки метод діагности, який не можна повністю замінити. Він дозволяє виявити інфікованих туберкульозом та вчасно розпочати лікування. А туберкулін – діюча речовина препарату – це залишки мікобактерій, паличок, які викликають туберкульоз. Нічого живого в них немає, тому захворіти неможливо.

Якщо ваш лікар ставив вам діагноз дисбактеріоз, вегетосудинну дистонію чи послаблений імунітет, у нас погані новини – вам варто його змінити.

Вегетосудинна дистонія. Через розмаїття симптомів, які укладаються в це "захворювання", такий діагноз ставлять при будь-якому зручному випадку. Це прискорене серцебиття, слабкість, втрата апетиту, підвищена стомлюваність, головний біль, пітливість. Але такого діагнозу, як вегетосудинна дистонія не існує ніде у світі, лише на пострадянському просторі.

Дисбактеріоз. Загадкове "порушення мікрофлори" кишківника або шкіри, часто виникає після приймання антибіотиків. Але цей стан не потрібно лікувати, організм легко з ним впорається сам.

Авітаміноз. Діагноз зазвичай ставлять в кінці зими-початку весни. До симптомів авітамінозу відносять втому, брак сили, млявість, низьку працездатність. Сезонна нестача вітамінів – це гіповітаміноз. Якщо людина щодня повноцінно харчується, в раціоні є овочі, фрукти, молочні продукти, м'ясо, то браку вітамінів не буде.

Про інші хвороби читайте в матеріалі.

Міф № 3 про мастурбацію

В багатьох людей це слово викликає ніяковіння та сором, релігії вважають її гріхом. Але медицина в цьому питанні однозначна – це корисно та нормально.

Точну кількість людей, яка мастурбує, ніхто не знає через причини, які ми описали вище. Але більшість досліджень показують, що це робить переважна більшість сексуальноактивних людей. Мастурбують люди різного віку. Часто саме мастурбація стає першим сексуальним досвідом.

Нормально і те, що мастурбувати може не подобатися. Немає причин робити це, якщо ви не хочете.

Але мастурбація не впливає на якість сперми, не зменшує ріст м'язів, не впливає на задоволення від сексу, не викликає ріст волосся на долонях, не призводить до сліпоти, випадання волосся, імпотенції або безпліддя.

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Міф № 4 про прищі

Люди завжди шукають прості вирішення складних проблем. Це стосується й проблемної шкіри.

Якщо у вас прищі між бровами, або на щоках, або на підборідді, або на чолі, або одразу у всіх цих місця, – це не свідчить про захворювання внутрішніх органів. Скоріш за все, це звичайне акне.



Карти прищів не існує / Фото Unsplash

Щоб покращити стан шкіри потрібно:

Щодня вмиватися м'яким засобом без мила і теплою водою.

Не зловживати скрабами, невелике запалення так може посилитися.

Не варто чіпати обличчя руками;

Поодинокі висипання мастіть пероксидом бензоїлу або саліциловою кислотою (0,5 - 2%).

Коли все стає тільки гірше – зверніться до лікаря.

Міф № 5 про аутизм і вакцинація

На жаль, це один з найбільш небезпечних і одночасно поширених міфів. Виною всьому недоброякісне і місцями помилкове дослідження британського лікаря Ендрю Вейкфілда на 12 дітях, опубліковане в 1988 році.

Всі наступні 30 років вчені ретельно досліджували можливий зв'язок щеплень і аутизму і довели, що його немає. Вони вважають, що аутизм – вроджене порушення на рівні генних модифікацій, тому народитися здоровим і пізніше "підхопити" аутизм, як нежить, неможливо. Ми закликаємо усіх батьків робити дітям щеплення згідно з календарем щеплень і після консультації з педіатром.

Міф № 6 про вагітність

Медична наука не стоїть на місці. Ті рекомендації лікарів, які ще десять років тому вважалися незаперечними, сьогодні вже викликають питання у прихильників доказової медицини.



Про вагітність існує безліч міфів / Фото Unsplash

Можна літати . Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує утримуватися від перельотів тільки після 36 тижнів вагітності або при ускладненій вагітності із загрозою викидня.

Можна займатися спортом.

Можна продовжувати сексуальне життя.

Можна стригти та фарбувати волосся.

Можна робити манікюр і педикюр.

УЗД не шкодить дитині.

Токсикоз може тривати до 20 тижня.

Міф № 7 про воду

Ми вже писали про те, як за 2020 рік змінилися поради щодо здорового харчування. Але особливе місце у цьому займає пиття води. Навколо цієї теми існує стільки міфів, що нам було непросто розібратися.

Найголовніше, що ми зрозуміли – не треба заливатися водою! Пийте, коли у вас з'являється спрага. Всі рекомендації про 2, 3, 5… літрів води – маячня.

Чай, кава та сік теж рахуються. Якщо ви не сидите на дієті, то можете замінювати воду іншими напоями з помірним вмістом цукру, наприклад, чаєм або кавою. Свіжовичавленого соку – не більш 150 мілілітрів на день.

Вода з лимоном не виводить токсини, не допомагає схуднути, не лікує хвороби та не зміцнює імунітет. Вода з лимоном – це просто вода з приємною кислинкою, а не панацея.

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Міф № 8 про покращення пам'яті

Як було б круто мати таблетку для пам'яті. Це б сильно вплинуло на розвиток всього людства, але важко сказати, чи були тільки позитивні наслідки від такого втручання, тому що забувати для людського мозку – це абсолютно нормально.

Заяви про чудодійний риб'ячий жир, гліцин та інші ноотропи та добавки для поліпшення пам'яті не мають ніяких підтверджень.



Таблетки не можуть покращити пам'ять / Фото Unsplash

Досліджень, які б відповідали принципам доказової медицини, по ноотропам немає. А ті, які є, недостатньо масштабні – в них беруть участь кілька десятків людей. Пов'язано це з тим, що за кордоном, де такі дослідження вже норма, ноотропи – харчові добавки, їх не розглядають як ліки. Тому і ми вам не рекомендуємо витрачати даремно гроші.