Людський мозок сприймає, обробляє і зберігає дуже багато інформації й тому іноді ми різко щось забуваємо. Якщо провали в пам'яті вас турбують або заважають нормально жити, то варто проконсультуватися з лікарем.

Звичайно, проблеми з пам'яттю можуть викликати занепокоєння. Фахівці Гарвардської медичної школи навіть опублікували список з семи "нормальних" проблем з пам'яттю, пише 24 канал.

Також на тему: Твій мозок – просто космос: будова нейронів схожа на мережі галактик у Всесвіті

Які проблеми з пам'яттю – це норма

З часом забувати факти або дати, особливо такі, які ви нечасто згадуєте в повсякденності. Чи не пам'ятати дату битви під Берестечком або день народження троюрідною сестри, яку бачили всього кілька разі в житті, – це ще не привід для занепокоєння. Забувати через неуважність: наприклад, абсолютно нормально не пам'ятати, куди ви поклали телефон або окуляри, якщо ви спочатку не звернули уваги, де їх залишили. Не могти згадати ім'я або слово, коли воно потрібно, хоча ви дуже намагаєтеся. Зазвичай мозок в цей час звертається до дуже схожого спогаду, але не до того, яке потрібно, і частіше за все через пару хвилин або пів години все згадується. Згадувати щось частково або з помилками. Пам'ятати щось, чого насправді не було або з вами не траплялося. Люди, схильні до навіюваності, можуть мати помилкові спогади, але як це відбувається в мозку, вчені поки розбираються. Згадувати ситуацію в залежності від свого настрою або стану. Людська пам'ять і сприйняття не ідеальні, вони залежать від безлічі факторів, які впливають на те, що саме запам'ятовується або згадується. Весь час пам'ятати й не могти забути якісь події. Так буває при психологічній травмі, тривожному розладі або великому стресі.

Як покращити пам'ять

Простого вирішення проблем з пам'яттю немає. Якщо це відбулося через захворювання, тоді вам потрібно лікування, яке може призначити невролог. Але є кілька способів не дати мозку деградувати:

Грайте в ігри (настільні, кросворд, судоку, можна навіть в електронні на планшеті). Це потужний стимулятор мозкової активності

(настільні, кросворд, судоку, можна навіть в електронні на планшеті). Це потужний стимулятор мозкової активності Права-ліва. Якщо ви правша – робіть щось лівою рукою, якщо шульга – то навпаки, наприклад чистка зубів або причісування

Якщо ви правша – робіть щось лівою рукою, якщо шульга – то навпаки, наприклад чистка зубів або причісування Читайте вголос і слухайте аудіокниги . Ці дві дії змушують працювати різні ділянки мозку

. Ці дві дії змушують працювати різні ділянки мозку Нове середовище . Відвідайте місце, де ніколи не були (магазин, парк, район міста) або просто прогулятись по новому маршруту.

. Відвідайте місце, де ніколи не були (магазин, парк, район міста) або просто прогулятись по новому маршруту. Іноземні мови. Кожні кілька днів вчіть слова іноземною мовою.

Кожні кілька днів вчіть слова іноземною мовою. Змініть звичний порядок дій .

. Уявна сліпота . Зосередьтеся і зробіть якусь дію з закритими очима (наприклад, почистьте зуби).

. Зосередьтеся і зробіть якусь дію з закритими очима (наприклад, почистьте зуби). Преса . Періодично купуйте журнали або газети різних напрямів (напр.економіка і рибалка)

. Періодично купуйте журнали або газети різних напрямів (напр.економіка і рибалка) Нові смаки . Готуйте нові страви або куштуйте в ресторані щось нове.

. Готуйте нові страви або куштуйте в ресторані щось нове. Одягайтеся різноманітно . Купуйте речі, які ніколи не носили, але дуже хотілося.

. Купуйте речі, які ніколи не носили, але дуже хотілося. Здоровий спосіб життя. Достатньо спіть, не зловживати алкоголем, правильно і різноманітно харчуватися і піклуватися про своє ментальне здоров'я.

Чарівної таблетки не існує

Звичайно, ідея розігнати пам'ять таблетками приваблива, але це все самообман. Ми теж хочемо, щоб вони існували, але, на жаль, поки медицина не знайшла такого препарату. Заяви про чудодійний риб'ячий жир, гліцин та інші ноотропи та добавки для поліпшення пам'яті не мають ніяких підтверджень.

Всі дослідження про їхню ефективність неякісні й схожі на рекламу або замовні матеріали. А в якісних дослідженнях вони не показують жодного результату. Тому не витрачайте даремно гроші.