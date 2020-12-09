Как улучшить память: практические советы и стоит ли пить таблетки
Человеческий мозг воспринимает, обрабатывает и хранит очень много информации и поэтому иногда мы резко что-то забываем. Если провалы в памяти вас беспокоят или мешают нормально жить, то стоит проконсультироваться с врачом.
Конечно, проблемы с памятью могут вызвать беспокойство. Специалисты Гарвардской Медицинской школы даже опубликовали список из семи "нормальных" проблем с памятью, пишет 24 канал.
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Какие проблемы с памятью – это норма
- Со временем забывать факты или даты, особенно такие, которые вы нечасто вспоминаете в повседневности. Не помнить дату Берестецкой битвы или день рождения троюродной сестры, которую видели всего несколько раз в жизни, – это еще не повод для беспокойства.
- Забывать по рассеянности: например, совершенно нормально не помнить, куда вы положили телефон или очки, если вы сначала не обратили внимания, где их оставили.
- Не мочь вспомнить имя или слово, когда оно нужно, хотя вы очень стараетесь. Обычно мозг в это время обращается к очень похожему воспоминанию, но не к тому, которое нужно, и чаще всего через пару минут или полчаса все вспоминается.
- Вспоминать что-то частично или с ошибками.
- Помнить что-то, чего на самом деле не было или с вами не случалось. Люди, склонные к внушаемости, могут иметь ложные воспоминания, но как это происходит в мозгу, ученые пока разбираются.
- Вспоминать ситуацию в зависимости от своего настроения или состояния. Человеческая память и восприятие не идеальны, они зависят от множества факторов, которые влияют на то, что именно запоминается или вспоминается.
- Все время помнить и не мочь забыть какие-то события. Так бывает при психологической травме, тревожном расстройстве или большом стрессе.
Как улучшить память
Простого решения проблем с памятью нет. Если это произошло из-за заболевания, тогда вам нужно лечение, которое может назначить невролог. Но есть несколько способов не дать мозгу деградировать:
- Играйте в игры (настольные, кроссворд, судоку, можно даже в электронные на планшете). Это мощный стимулятор мозговой активности.
- Правая-левая. Если вы правша – делайте что-то левой рукой, если левша – то наоборот, например чистите зубы или причесывайтесь.
- Читайте вслух и слушайте аудиокниги. Эти два действия заставляют работать разные участки мозга.
- Новая среда. Посетите место, где никогда не были (магазин, парк, район города) или просто прогуляйтесь по новому маршруту.
- Иностранные языки. Каждые несколько дней учите слова на иностранном языке.
- Измените привычный порядок действий.
- Мнимая слепота. Сосредоточьтесь и сделайте какое-то действие с закрытыми глазами (например, почистите зубы).
- Пресса. Периодически покупайте журналы или газеты разных направлений (например, экономика и рыбалка)
- Новые вкусы. Готовьте новые блюда или пробуйте в ресторане что-то новое.
- Одевайтесь разнообразно. Покупайте вещи, которые никогда не носили, но очень хотелось.
- Здоровый образ жизни. Достаточно спите, не злоупотреблять алкоголем, правильно и разнообразно питайтесь и заботьтесь о своем ментальном здоровье.
Волшебной таблетки не существует
Конечно, идея разогнать память таблетками привлекательна, но это все самообман. Мы тоже хотим, чтобы они существовали, но, к сожалению, пока медицина не нашла такого препарата. Заявления про чудодейственный рыбий жир, глицин и другие ноотропы и добавки для улучшения памяти не имеют никаких подтверждений.
Все исследования об их эффективности некачественные и похожи на рекламу или заказные материалы. А в качественных исследованиях они не показывают никакого результата. Поэтому не тратьте зря деньги.
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