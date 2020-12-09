Человеческий мозг воспринимает, обрабатывает и хранит очень много информации и поэтому иногда мы резко что-то забываем. Если провалы в памяти вас беспокоят или мешают нормально жить, то стоит проконсультироваться с врачом.

Конечно, проблемы с памятью могут вызвать беспокойство. Специалисты Гарвардской Медицинской школы даже опубликовали список из семи "нормальных" проблем с памятью, пишет 24 канал.

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Какие проблемы с памятью – это норма

Со временем забывать факты или даты, особенно такие, которые вы нечасто вспоминаете в повседневности. Не помнить дату Берестецкой битвы или день рождения троюродной сестры, которую видели всего несколько раз в жизни, – это еще не повод для беспокойства. Забывать по рассеянности: например, совершенно нормально не помнить, куда вы положили телефон или очки, если вы сначала не обратили внимания, где их оставили. Не мочь вспомнить имя или слово, когда оно нужно, хотя вы очень стараетесь. Обычно мозг в это время обращается к очень похожему воспоминанию, но не к тому, которое нужно, и чаще всего через пару минут или полчаса все вспоминается. Вспоминать что-то частично или с ошибками. Помнить что-то, чего на самом деле не было или с вами не случалось. Люди, склонные к внушаемости, могут иметь ложные воспоминания, но как это происходит в мозгу, ученые пока разбираются. Вспоминать ситуацию в зависимости от своего настроения или состояния. Человеческая память и восприятие не идеальны, они зависят от множества факторов, которые влияют на то, что именно запоминается или вспоминается. Все время помнить и не мочь забыть какие-то события. Так бывает при психологической травме, тревожном расстройстве или большом стрессе.

Как улучшить память

Простого решения проблем с памятью нет. Если это произошло из-за заболевания, тогда вам нужно лечение, которое может назначить невролог. Но есть несколько способов не дать мозгу деградировать:

Играйте в игры (настольные, кроссворд, судоку, можно даже в электронные на планшете). Это мощный стимулятор мозговой активности.

(настольные, кроссворд, судоку, можно даже в электронные на планшете). Это мощный стимулятор мозговой активности. Правая-левая. Если вы правша – делайте что-то левой рукой, если левша – то наоборот, например чистите зубы или причесывайтесь.

Если вы правша – делайте что-то левой рукой, если левша – то наоборот, например чистите зубы или причесывайтесь. Читайте вслух и слушайте аудиокниги. Эти два действия заставляют работать разные участки мозга.

Эти два действия заставляют работать разные участки мозга. Новая среда. Посетите место, где никогда не были (магазин, парк, район города) или просто прогуляйтесь по новому маршруту.

Посетите место, где никогда не были (магазин, парк, район города) или просто прогуляйтесь по новому маршруту. Иностранные языки. Каждые несколько дней учите слова на иностранном языке.

Каждые несколько дней учите слова на иностранном языке. Измените привычный порядок действий.

Мнимая слепота. Сосредоточьтесь и сделайте какое-то действие с закрытыми глазами (например, почистите зубы).

Сосредоточьтесь и сделайте какое-то действие с закрытыми глазами (например, почистите зубы). Пресса. Периодически покупайте журналы или газеты разных направлений (например, экономика и рыбалка)

Периодически покупайте журналы или газеты разных направлений (например, экономика и рыбалка) Новые вкусы. Готовьте новые блюда или пробуйте в ресторане что-то новое.

Готовьте новые блюда или пробуйте в ресторане что-то новое. Одевайтесь разнообразно. Покупайте вещи, которые никогда не носили, но очень хотелось.

Покупайте вещи, которые никогда не носили, но очень хотелось. Здоровый образ жизни. Достаточно спите, не злоупотреблять алкоголем, правильно и разнообразно питайтесь и заботьтесь о своем ментальном здоровье.

Волшебной таблетки не существует

Конечно, идея разогнать память таблетками привлекательна, но это все самообман. Мы тоже хотим, чтобы они существовали, но, к сожалению, пока медицина не нашла такого препарата. Заявления про чудодейственный рыбий жир, глицин и другие ноотропы и добавки для улучшения памяти не имеют никаких подтверждений.

Все исследования об их эффективности некачественные и похожи на рекламу или заказные материалы. А в качественных исследованиях они не показывают никакого результата. Поэтому не тратьте зря деньги.