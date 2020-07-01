Проба манту: міфи та реальність
Проба Манту стоїть на сторожі туберкульозу вже багато років, але все ще лякає людей. Має навколо себе багато міфів та перекручень.
Чому люди так її бояться – невідомо, спробуємо спростувати основні міфи, пише 24 канал.
Також на тему: Топ-7 міфів про здоров’я: правда за версією Супрун
Міфи про пробу Манту
Міф. Проба Манту це щеплення
Реальність. Отже, проба Манту – це проба! При її проведенні в організм дитини не вводиться збудник. Ні живий, ні ослаблений. Вводиться тільки туберкулін, який є продуктом життєдіяльності бактерій.
Сам туберкулін не може викликати захворювання. Тому проба Манту повинна ставитися і прихильникам, і противникам вакцинації. Останні перебувають в групі ризику.
Міф. Пробу Манту не можна мочити
Реальність. Можна. Якщо хтось здивувався, шкода, що вам не сказали про це раніше. Цей міф зародився в ті часи, коли замість проби Манту використовувалася проба Пірке. Вона наносилася скарифікаційним методом (дряпали руку і капали туберкулін) Зараз використовується підшкірне введення. Вода ніяк не вплине на результати проби. Але не варто терти це місце мочалкою, активно чесати, розпарювати і заклеювати пластиром. Ці дії можуть викликати хибно позитивну реакцію.
Міф. Не можна їсти солодке
Реальність. Не можна їсти солодке більше, ніж звичай. Це стосується і інших продуктів, які посилюють викид гістаміну. Вони називаються гістамінолібератори, повний їх список можна легко знайти в інтернеті. В період проведення проби резонно не їсти цих продуктів більше, ніж у звичайні дні, щоб не отримати хибнопозитивний результат.
Але якщо дитина з'їдає в день по 5 цукерок, то після проби вона може з'їдати ті ж самі 5 цукерок.
Міф. У нас алергія / "хронічне що завгодно" ми не будемо проводити пробу!
Реальність. Насправді протипоказань до цієї пробі досить мало:
- гостра фаза хвороби;
- загострення алергічного захворювання;
- шкірне захворювання в активній фазі;
- епілепсія;
- загострення хронічної хвороби.
В інших випадках проведення проби не протипоказане