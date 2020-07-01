Проба Манту стоїть на сторожі туберкульозу вже багато років, але все ще лякає людей. Має навколо себе багато міфів та перекручень.

Чому люди так її бояться – невідомо, спробуємо спростувати основні міфи, пише 24 канал.

Також на тему: Топ-7 міфів про здоров’я: правда за версією Супрун

Міфи про пробу Манту

Міф. Проба Манту це щеплення

Реальність. Отже, проба Манту – це проба! При її проведенні в організм дитини не вводиться збудник. Ні живий, ні ослаблений. Вводиться тільки туберкулін, який є продуктом життєдіяльності бактерій.

Сам туберкулін не може викликати захворювання. Тому проба Манту повинна ставитися і прихильникам, і противникам вакцинації. Останні перебувають в групі ризику.

Міф. Пробу Манту не можна мочити

Реальність. Можна. Якщо хтось здивувався, шкода, що вам не сказали про це раніше. Цей міф зародився в ті часи, коли замість проби Манту використовувалася проба Пірке. Вона наносилася скарифікаційним методом (дряпали руку і капали туберкулін) Зараз використовується підшкірне введення. Вода ніяк не вплине на результати проби. Але не варто терти це місце мочалкою, активно чесати, розпарювати і заклеювати пластиром. Ці дії можуть викликати хибно позитивну реакцію.

Міф. Не можна їсти солодке

Реальність. Не можна їсти солодке більше, ніж звичай. Це стосується і інших продуктів, які посилюють викид гістаміну. Вони називаються гістамінолібератори, повний їх список можна легко знайти в інтернеті. В період проведення проби резонно не їсти цих продуктів більше, ніж у звичайні дні, щоб не отримати хибнопозитивний результат.

Але якщо дитина з'їдає в день по 5 цукерок, то після проби вона може з'їдати ті ж самі 5 цукерок.

Міф. У нас алергія / "хронічне що завгодно" ми не будемо проводити пробу!

Реальність. Насправді протипоказань до цієї пробі досить мало:

гостра фаза хвороби;

загострення алергічного захворювання;

шкірне захворювання в активній фазі;

епілепсія;

загострення хронічної хвороби.

В інших випадках проведення проби не протипоказане