Проба Манту стоит на страже туберкулеза уже много лет, но все еще пугает людей. Имеет вокруг себя много мифов и искажений.

Почему люди так ее боятся – неизвестно, попробуем опровергнуть основные мифы, пишет 24 канал.

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Мифы о пробе Манту

Миф. Проба Манту – это прививки

Реальность. Итак, проба Манту – это проба! При ее проведении в организм ребенка не вводится возбудитель. Ни живой, ни ослабленный. Вводится только туберкулин, который является продуктом жизнедеятельности бактерий.

Сам туберкулин не может вызвать заболевание. Поэтому проба Манту должна ставиться и сторонникам, и противникам вакцинации. Последние находятся в группе риска.

Миф. Пробу Манту нельзя мочить

Реальность. Можно. Если кто-то удивился, жаль, что вам не сказали об этом раньше. Этот миф зародился в те времена, когда вместо пробы Манту использовалась проба Пирке. Она наносилась скарификационным методом (царапали руку и капали туберкулин). Сейчас используется подкожное введение. Вода никак не повлияет на результаты пробы. Но не стоит тереть это место мочалкой, активно чесать, распаривать и заклеивать пластырем. Эти действия могут вызвать ложную положительную реакцию.

Миф. Нельзя есть сладкое

Реальность. Нельзя есть сладкое больше, чем обычно. Это касается и других продуктов, которые усиливают выброс гистамина. Они называются гистаминолибераторы, полный их список можно легко найти в интернете. В период проведения пробы резонно не есть этих продуктов больше, чем в обычные дни, чтобы не получить ложноположительный результат.

Но если ребенок съедает в день по 5 конфет, то после пробы он может съедать те же 5 конфет.

Миф. У нас аллергия / "хроническое что угодно", мы не будем проводить пробу!

Реальность. На самом деле противопоказаний к этой пробе достаточно мало:

острая фаза болезни;

обострение аллергического заболевания;

кожное заболевание в активной фазе;

эпилепсия;

обострение хронической болезни.

В других случаях проведение пробы не противопоказано.