Проба Манту: мифы и реальность
Проба Манту стоит на страже туберкулеза уже много лет, но все еще пугает людей. Имеет вокруг себя много мифов и искажений.
Почему люди так ее боятся – неизвестно, попробуем опровергнуть основные мифы, пишет 24 канал.
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Мифы о пробе Манту
Миф. Проба Манту – это прививки
Реальность. Итак, проба Манту – это проба! При ее проведении в организм ребенка не вводится возбудитель. Ни живой, ни ослабленный. Вводится только туберкулин, который является продуктом жизнедеятельности бактерий.
Сам туберкулин не может вызвать заболевание. Поэтому проба Манту должна ставиться и сторонникам, и противникам вакцинации. Последние находятся в группе риска.
Миф. Пробу Манту нельзя мочить
Реальность. Можно. Если кто-то удивился, жаль, что вам не сказали об этом раньше. Этот миф зародился в те времена, когда вместо пробы Манту использовалась проба Пирке. Она наносилась скарификационным методом (царапали руку и капали туберкулин). Сейчас используется подкожное введение. Вода никак не повлияет на результаты пробы. Но не стоит тереть это место мочалкой, активно чесать, распаривать и заклеивать пластырем. Эти действия могут вызвать ложную положительную реакцию.
Миф. Нельзя есть сладкое
Реальность. Нельзя есть сладкое больше, чем обычно. Это касается и других продуктов, которые усиливают выброс гистамина. Они называются гистаминолибераторы, полный их список можно легко найти в интернете. В период проведения пробы резонно не есть этих продуктов больше, чем в обычные дни, чтобы не получить ложноположительный результат.
Но если ребенок съедает в день по 5 конфет, то после пробы он может съедать те же 5 конфет.
Миф. У нас аллергия / "хроническое что угодно", мы не будем проводить пробу!
Реальность. На самом деле противопоказаний к этой пробе достаточно мало:
- острая фаза болезни;
- обострение аллергического заболевания;
- кожное заболевание в активной фазе;
- эпилепсия;
- обострение хронической болезни.
В других случаях проведение пробы не противопоказано.