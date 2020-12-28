Впродовж 2020 року науковці запропонували новітні методи лікування раку, зокрема імунотерапію, доставлення хімієтерапії за допомогою наночастинок, генну терапію, кіберніж, використання хірургічних роботів. Чи не головним досягненням медицини у сфері онкології є створення вакцини проти раку.

Як діють усі ці нові методи – розібрався 24 канал. Так, одним з останніх вагомих відкриттів є ADC терапія, що є альтернативою хімієтерапії.

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ADC терапія

Тож, фармкомпанії ведуть перегони за її найшвидше створення. Зокрема фармгіганти Merck і Boehringer вклали мільярди у стартапи, які розробляють ADC-терапії раку.

ADC (Antibody-drug conjugate = Токсин імуно-конюгат) ADC – це новий клас токсинів для руйнування пухлин. На відміну від хімієтерапії, де дії токсинів піддаються всі клітини (ракові і здорові) токсин імуно-конюгат розпізнає тільки ракові клітини і знищує їх, не впливаючи на стан здорових клітин.

Це чи ненайбільше досягнення у медицині цьогоріч. Вакцина проти раку продемонструвала обнадійливі результати під час досліджень на тваринах. Тож тепер вона повністю готова до першої фази клінічних випробувань на людях.

Загалом за останні десятиліття проривом в терапії раку стала розробка інгібіторів імунних точок контрольної відповіді. В основі цієї терапії – блокування механізму, який ракові клітини використовують для того, аби уникати атак імунної системи.

Інгібітори PD-1 – відносно новий клас ліків, які дозволяють клітинам-вбивцям ефективніше полювати за раковими.

Що відомо про потенційну вакцину проти раку

Назва – PD1-Vaxx. Вакцина призначена для виклику сильної імунної відповіді.

Препарат активує функції B- і Т-клітин, які борються з пухлинами.

Під час тестування на тваринах з раком товстої кишки, науковці відзначили повний відгук вакцини в організмі – 9 з 10 піддослідних мишей отримали ефективну імунізацію.

Попередні випробування підтвердили безпечність вакцини.

Щодо вакцин, то варто згадати ще один важливий прорив вчених – створення препарату проти рецидиву раку – його ефективність 100%. Вчені об'єднали два методи лікування раку в один, оскільки окремо вони або занадто токсичні, або не ефективні проти певних типів пухлин.

Одна частина складається з білкової молекули GM-CSF, яка стимулює розвиток і концентрацію дендритних клітин для поглинання антигенів з пухлин Т-клітинами.

Друга частина вакцини містить хімієтерапевтичний препарат доксорубіцин, приєднаний до пептиду iRGD.

Ефективність вакцини можна збільшити, якщо в комбінації застосовувати інгібітори контрольних точок проти PD-L1 на пухлинних клітинах, щоб заблокувати можливість раку маскуватися від імунної відповіді.

Детальніше про ефективність та дію вакцини

Щоб оцінити потенціал вакцини для людей, вчені вводили вакцину мишам після видалення первинної пухлини.

Всі 100% мишей виживали без метастазів після повторних ін'єкцій ракових клітин.

Вакцина не лише активізує дендритні клітини, але і змінює мікросередовище пухлини, щоб дати імунній системі підвищений доступ до вогнища раку.

Крім того, вакцина створює імунну пам'ять, попереджуючи подальші рецидиви.



Повторного метастазування можна уникнути, це головна дія вакцини / Фото Unsplash

Кожен третій має ген ризику раку

Люди схильні до розвитку карцином, зокрема раку простати, грудей, легенів і кишківника навіть якщо вони не мають шкідливих звичок і у них немає схильності. Дослідження вчених з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго довело, що принаймні частково в цьому винна еволюція — унікальна для людини генетична мутація.

У певний момент еволюції людський ген SIGLEC12, а точніше вироблений ним білок Siglec-12 мутував і тим самим втратив здатність ідентифікувати патогени.

Як відбулась мутація в генах людини

Ген експресуватися в епітеліальних клітинах, а білок працював в інтересах імунної системи.

Гени, що кодують дисфункціональні білки, організм умів знешкоджувати самостійно.

Але з часом приблизно дві третини населення Землі перестали продукувати білок Siglec-12.

Спостереження показали, що ризики раку у людей з Siglec-12 вищі у два рази, ніж у людей без Siglec-12.

Амінокислоти L-фенілаланін замість хімієтерапії: що таке нанотерапія

Новий метод лікування раку грудей, шлунка і шкіри розробили вчені Наньянського технологічного університету. Крім того, терапію можна адаптувати до різних типів пухлин.

Раковим клітинам для виживання і росту необхідні амінокислоти. Якщо змусити їх "голодувати", позбавивши амінокислот або білка, то можна підвищити шанси на одужання.

Втім, не всі пацієнти можуть витримати таку терапію, адже амінокислоти та білки необхідні для нормального функціонування організму. Тобто, все ще протипухлинне лікування залишалось руйнівним для здорових клітин організму, як при хімієтерапії.

Тож вченим вдалося використати амінокислотну залежність ракових клітин, але використати наночастинки діоксиду кремнію, покриті незамінною амінокислотою під назвою L-фенілаланін.

L-фенілаланін незамінний для людського організму і надходить в організм лише з раціону. Як і інші амінокислоти, ракові клітини використовують їх для виживання.

Тож вчені вирішили використовувати L-фенілаланін як приманку для ракових клітин:

ззовні – амінокислота,

всередині – терапевтичний препарат з наночастинок.

Новий вид лікування отримав назву Nano-pPAAM

Експерименти на моделях мишей і клітинах людини довели його ефективність – наночастинки вбили близько 80% клітин раку грудей, шкіри та шлунку. Тож за ефективністю Nano-pPAAM такий же ефективний, як і хімієтерапія. Але, на відміну від останньої, нанотерапія не шкодить здоровим клітинам.

Молекулярна насадка, яка націлюється лише на злоякісні клітини

Такий революційний спосіб лікування онкопацієнтів створили німецькі вчені з Інституту дослідження полімерів Макса Планка – терапія націлена на руйнування структур злоякісних клітин і включає процес їх самознищення.

Ефективність методу: злоякісні клітини зникали вже через 4 години після терапії. Безумовно, – це успіх, адже спосіб працює таким чином, аби не зачіпати здорові клітини.

Лікування діє завдяки спеціальній молекулярній насадці – сама по собі вона нешкідлива, однак запускає необхідні для боротьби з хворобою хімічні реакції.

У тканинах раку середовище більш кисле, ніж у звичайних клітинах, а в самих онкоклітинах набагато більше високореактивних окислювальних молекул через підвищену метаболічну активність раку. Саме цими особливостями й скористалися вчені для атаки на ракові клітини.

Руйнування структури клітини змушує її запустити процес самознищення — так досягається головна мета лікування.

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Вчені виявили білок, який захищає клітини нирок від ушкоджень, які часто виникають під час проходження хімієтерапії. З іншого боку, він же може стати новою мішенню в лікуванні раку, оскільки при різних типах пухлин його концентрація підвищується.

Блокування BCL-XL навіть на короткий період провокували втрату тромбоцитів – серйозний побічний ефект терапії. При цьому білок не погіршував функції нирок і не викликав інших побічних ефектів.

BCL-XL – що це? BCL-XL є у різних типах клітин людини, і також відомо, що при розвитку раку його концентрація підвищується. Понад десять років тому вчені визначили BCL-XL, як життєво важливий чинник існування еритроцитів і тромбоцитів, однак властивості білка в інших типах клітин не вивчались.



Препарат на основі білка BCL-XL захищає нирки від негативного впливу хімієтерапії / Фото wehi

Міжнародна команда вчених вперше повністю розшифрувала генетичну інформацію 38 видів ракових клітин і склала перелік мутацій ДНК, які призводять до розвитку онкологічних захворювань.

Дослідження "Аналіз повного геному всіх видів раку" (PCAWG) тривало понад 10 років, над яким працювали близько 1300 генетиків з 37 країн.

Причина будь-якого раку – мутації в ДНК Тобто рак – це не одне захворювання, яке виникає в різних органах, а загальна назва для двох сотень різних хвороб. І всі захворювання розвиваються за однаковою схемою: одна з клітин тканини мутує, починає швидко та безконтрольно ділитися і формується пухлина.

У результаті дослідження вчені зробили десятки відкриттів. Стало відомо, що один і той же вид раку можуть викликати різні набори мутацій. Наприклад, у клітинах раку легенів виявили до 100 тисяч мутованих генів, а в інших зразках дитячого раку мутацій було не більше десяти.

Нова вакцина в комбінації з хімієтерапією здатна знищити ракові клітини гострого мієлоїдного лейкозу. Лікування має на меті розв'язувати головну проблему цього типу раку крові – високу ймовірність рецидиву. Так, американські дослідники з Гарвардського університету розробили ін'єкційний препарат, дія якого може повністю знищити клітини ГМЛ в організмі людини.

Медична довідка: Вакцина являє собою кріогелевий каркас з поліетиленгліколю і альгінату, всередині якого знаходяться молекули GM-CSF і CpG-ODN. Вони активують дендритні клітини, які разом з Т-клітинами знищують клітини раку.

Підстави вважати вакцину ефективною:

Гризунів з лейкозом вчені вакцинували експериментальною вакциною і лейкоз вдалось здолати, в той час, як контрольна група мишей померла впродовж 60 днів.

Через 100 днів гризунам ввели другу дозу вакцини і обстежили на ознаки розвитку раку. Їх не виявилося.

Висновок – вакцина захищає від рецидиву гострого мієлоїдного лейкозу.

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Новий ефективний метод променевої терапії для онкохворих

В майбутньому курс опромінення при онкозахворюваннях, який зазвичай триває кілька тижнів, буде тривати всього секунду. Використання протонів замість електронів значно скорочує тривалість лікування.

Вчені змогли визначити теоретичну дозу радіації, яка для цього потрібна. Також традиційна променева терапія має багато побічних ефектів: втрата апетиту, схуднення, нудота, блювота, пронос.

Нова технологія використовує заряджені частинки замість традиційних рентгенівських променів для транспортування необхідної дози опромінення.



Використання променевої терапії в лікуванні раку / Фото pixabay.com

Цього можна досягнути завдяки високому рівню енергії протонів, яку націлюють відразу на пухлину. Це різко знижує кількість побічних ефектів.

Технологія отримала назву FLASH.