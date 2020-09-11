Німецькі вчені створи революційний спосіб лікування онкопацієнтів, терапія націлена на руйнування структур злоякісних клітин і включає процес їх самознищення. Головний прорив методу – злоякісні клітини зникали вже через 4 години після терапії. Безумовно, – це успіх, адже спосіб працює таким чином, аби не зачіпати здорові клітини.

Німецькі вчені з Інституту дослідження полімерів Макса Планка розробили спеціальну молекулярну насадку, яка може потрапляти всередину як здорових, так і злоякісних клітин. Сам по собі вона нешкідлива, однак унікальні особливості ракових клітин запускають необхідні для боротьби з хворобою хімічні реакції, відбувається процес самознищення.

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У тканинах раку середовище більш кисле, ніж у звичайних клітинах, а в самих онкоклітинах набагато більше високореактивних окислювальних молекул через підвищену метаболічну активність раку. Саме цими особливостями й скористалися вчені для атаки на ракові клітини.

Для того, щоб терапія спрацювала, необхідно щоб обидві умови були дотримані.

В результаті окремі "кубики" з'єднуються один з одним усередині клітини й утворюють велику мережу.

Руйнування структури клітини змушує її запустити процес самознищення — так досягається головна мета лікування.

Ми атакуємо ракові клітини таким чином, щоб їм не вдавалося захистити себе,

– пояснюють дослідники.



Насадка має назву Lego / Фото mpip-mainz.mpg.de

Доказовість ефективності методу

Експерименти на культурах ракових клітин показали, що після початку впливу новим препаратом ракові клітини вмирають протягом дуже короткого часу — в середньому протягом чотирьох годин.

Зараз команда працює над підвищенням точності процесу деформації.

У майбутньому терапія може стати ефективною альтернативної хімієтерапії, яка вбиває як ракові, так і здорові клітини, що є головною її проблемою, адже шкода для організму внаслідокхімієтерапії значна.