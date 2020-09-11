Немецкие ученые создай революционный способ лечения онкопациентов, терапия нацелена на разрушение структур злокачественных клеток и включает процесс их самоуничтожения. Главный прорыв метода – злокачественные клетки исчезали уже через 4 часа после терапии. Безусловно, это успех, ведь способ работает таким образом, чтобы не затрагивать здоровые клетки.

Немецкие ученые из Института исследования полимеров Макса Планка разработали специальную молекулярную насадку, которая может попадать внутрь как здоровых, так и злокачественных клеток. Сам по себе она безвредна, однако уникальные особенности раковых клеток запускают необходимые для борьбы с болезнью химические реакции, происходит процесс самоуничтожения.

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В тканях рака среда более кислая, чем в обычных клетках, а в самих онкоклетах гораздо больше высокореактивных окислительных молекул из-за повышенной метаболической активности рака. Именно этими особенностями и воспользовались ученые для атаки на раковые клетки.

Для того, чтобы терапия сработала, необходимо чтобы оба условия были соблюдены.

В результате отдельные "кубики" соединяются друг с другом внутри клетки и образуют обширную сеть.

Разрушение структуры клетки заставляет ее запустить процесс самоуничтожения — так достигается главная цель лечения.

Мы атакуем раковые клетки таким образом, чтобы им не удавалось защитить себя,

- объясняют исследователи.



Насадка имеет название Lego / Фото mpip-mainz.mpg.de

Доказательность эффективности метода

Эксперименты на культурах раковых клеток показали, что после начала воздействия новым препаратом раковые клетки умирают в течение очень короткого времени — в среднем в течение четырех часов.

Сейчас команда работает над повышением точности процесса деформации.

В будущем терапия может стать эффективной альтернативной химиетерапии, которая убивает как раковые, так и здоровые клетки, что является главной ее проблемой, ведь вред для организма вследствие химиетерапии значителен.