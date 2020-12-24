2020 рік став одним з найскладніших для багатьох людей. Коли весь світ був сконцентрований лише на коронакризі, інші захворювання нікуди не зникли. Багато людей зіткнулися з серйозними захворюваннями, які поставили на кін їхні життя. На жаль, часто ця боротьба закінчувалася летально. Що стало причинами смертей українців у 2020 році – читайте у матеріалі 24 каналу.

Що таке смерть

Смерть — припинення життєдіяльності організму. Для декого це настає природно, для когось – передчасно і раптово. Говорити про смерть науковими термінами складно, смерть – це не статистика, за кожним фактом смерті – людські життя і сім'ї, але слідкувати за показниками важливо, щоб в майбутньому впливати на тривалість життя людей, знати фактори ризику.

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Кожна країна збирає показники для вивчення смертності населення та їхніх закономірностей. В Україні випадки смерті реєструють частіше, на відміну від захворюваності. Дані про смертність є важливою базою обґрунтування дій і можуть бути корисними для покращення стану життя в країні на сьогодні.



В Україні у 2020 році помирає більше людей, ніж у попередні п'ять років / Фото: Getty Images

Смертність в Україні

Наразі у світі всі країни щодня обговорюються кількість померлих саме від ускладнень, які викликає коронавірус. Так, справді, під час пандемії COVID-19 залишається топтемою. Скажімо, в Україні понад 17 тисяч смертей від коронавірусної інфекції. Однак багато це чи мало у порівнянні зі смертністю від інших хвороб?

Журналісти 24 каналу проаналізували, від чого помирали українці у 2020 році та які темпи зростання кількості смертей. Дані взяті з сайту Державної служби статистики.

У 2018 році померло 587 665 людей,

році померло 587 665 людей, У 2019 зафіксовано 581 114 летальних випадків,

зафіксовано 581 114 летальних випадків, За перші десять місяців 2020 року померли 485 734 осіб. Тобто в Україні помирає більше людей, ніж у попередні п'ять років. У жовтні 2020 померло на 9 тисяч більше людей, ніж у цей місяць у 2015-2019 роках. Додамо, що у жовтні коронавірус забрав життя понад трьох тисяч людей. Зауважимо, що найбільше зростання смертності у цьому році через коронавірус помічено у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Київській областях.

За перші десять місяців 2020 року в Україні померли 485 734 осіб / Фото: Getty Images Порівняння 2019 і 2020 років У 2019 році найчастішою причиною смерті (понад 65% випадків) стали хвороби системи кровообігу – ішемічна хвороба серця, інсульт, тромбоз тощо. Близько 14% померли від новоутворень, понад 5% — від зовнішніх причин: аварії, пожежі, отруєння та вбивства. У 2020 також більшість людей померли від хвороби системи кровообігу. Так, від ішемічної хвороби серця – 225 928 осіб, 64 556 померли від новоутворень, 23 043 — від зовнішніх причин. Що відомо про причини смертності?

Від ішемічної хвороби серця та інсульту помирають найбільше людей. Ці захворювання також є головною причиною смерті у світі протягом останніх 15 років.

У глобальному масштабі після цих двох причин йдуть ураження легень – смерть від хронічної обструктивної хвороби легень, інфекцій нижніх дихальних шляхів і раку легенів, трахеї і бронхів. Також зросла і смертність від деменції та цукрового діабету.

Що цікаво, у світовій статистиці смертності ВІЛ та СНІД не є у списку першої десятки головних причин смерті.

Що таке надлишкові смерті?

Під час пандемії коронавірусу у багатьох країнах світу померло більше людей, ніж за такий самий період у попередні роки (з урахуванням людей, які померли через коронавірус). Це називається надлишкові смерті – ті, що перевищують середні показники попередніх років.

Вчені пояснюють "надлишкову смертність" недостатньо точним підрахунком статистики зараження і смертності від коронавірусу, а також впливом пандемії на перевантаженість лікарів та медзакладів або іншими факторами.

Причиною підвищеної смертності є те, що люди все менше звертаються до лікарів, бо просто бояться йти у лікарні через коронавірус, скажімо. Також через пандемію у багатьох країнах скасували планові операції, а "нова реальність" підвищує стреси і нервозність.



Надлишкові смерті – це ті, що перевищують середні показники попередніх років / Фото: Getty Images

Смертність в Україні за січень-жовтень 2020 року

Загалом за цей період в Україні померли 485 734 людей:

Від ішемічної хвороби серця – 225 928 осіб;

від цереброваскулярних хвороб (інсультів) – 62 753 особи;

від злоякісних новоутворень – 64 556 осіб;

від хвороб органів травлення – 19 557 осіб;

від грипу і пневмонії – 6 818 осіб;

від хвороб нервової системи – 3 580 осіб;

від захворювань, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, – 2 456 осіб;

від туберкульозу – 2 441 особа;

від хвороб сечостатевої системи – 2 203 особи;

від цукрового діабету – 1 728 осіб.

Від зовнішніх причин за січень-жовтень 2020 року померли 23 043 людини:

внаслідок транспортних нещасних випадків загинули 3 185 осіб;

від випадкового утоплення та занурення у воду – 1 335 осіб;

від нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я – 839 осіб;

від випадкового отруєння отруйними речовинами – 1 251 особа;

від випадкового отруєння та дії алкоголю – 1 675 осіб;

заподіяли собі летальне навмисне самоушкодження – 5 198 осіб;

загинули внаслідок нападу з метою убивства чи заподіяння ушкодження – 1 122 особи.

В інформації не враховані тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим, місто Севастополь та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.



Найбільше смертей зафіксовано від ішемічної хвороби серця / Фото: Getty Images

А як в інших країнах?

До прикладу, у Польщі серцево-судинні захворювання мають меншу вагомість, складаючи 50% причин смертей у країні. В Україні значимість є дещо вищою. Однак у Польщі більша кількість людей помирають від новоутворень. Зауважимо, що причиною такої статистики може бути лише краща діагностика, ніж в Україні.

Найбільше різниця відчувається з високорозвиненими країнами. Так, у порівнянні зі Швецією, стабільно утримує місце одного з лідерів (за підсумками 2018 року — друге!)

До прикладу, за величиною індексу людського розвитку лідером є Швеція. Там також найбільш поширеними причинами летальних випадків стали захворювання системи кровообігу та новоутворення. Якщо порівнювати з Україною, у Швеції значно більша кількість психічних розладів і розладів поведінки.

Чи варто довіряти статистиці смертності?

Є чимало факторів, які зумовлюють неточності у статистиці смертності. Це може бути зумовлено навіть небажанням медпрацівників робити посмертний розтин, щоб дізнатися справжню причину смерті. Що своєю чергою, призводить до неправильного визначення причини летального випадку. А Державна служба статистики лише обробляє та публікує ці дані.