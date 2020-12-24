2020 год стал одним из самых сложных для многих людей. Когда весь мир был сконцентрирован только на коронакризисе, другие заболевания никуда не исчезли. Многие люди столкнулись с серьезными заболеваниями, которые поставили на кон их жизни. К сожалению, часто эта борьба заканчивалась летально. Что стало причинами смертей украинцев в 2020 году – читайте в материале 24 канала.

Что такое смерть

Смерть – прекращение жизнедеятельности организма. Для некоторых это наступает естественно, для кого-то – преждевременно и внезапно. Говорить о смерти научными терминами сложно, смерть – это не статистика, за каждым фактом смерти – человеческие жизни и семьи, но следить за показателями важно, чтобы в будущем влиять на продолжительность жизни людей, знать факторы риска.

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Каждая страна собирает показатели для изучения смертности населения и их закономерностей. В Украине случаи смерти регистрируют чаще, в отличие от заболеваемости. Данные о смертности являются важной базой обоснования действий и могут быть полезными для улучшения состояния жизни в стране на сегодня.



В Украине в 2020 году умирает больше людей, чем в предыдущие пять лет / Фото: Getty Images

Смертность в Украине

Сейчас в мире все страны ежедневно обсуждают количество умерших именно от осложнений, которые вызывает коронавирус. Да, действительно, во время пандемии COVID-19 остается главной темой. Скажем, в Украине больше 17 тысят смертей от коронавирусной инфекции. Однако это много или мало по сравнению со смертностью от других болезней?

Журналисты 24 канала проанализировали, от чего умирали украинцы в 2020 году и какие темпы роста количества смертей. Данные взяты с сайта Государственной службы статистики.

В 2018 году умерли 587 665 человек

году умерли 587 665 человек В 2019 зафиксировано 581 114 летальных случаев,

зафиксировано 581 114 летальных случаев, За первые десять месяцев 2020 года умерли 485 734 человека.

То есть в Украине умирает больше людей, чем в предыдущие пять лет. В октябре 2020 года умерло на 9 тысяч больше людей, чем в этот месяц в 2015-2019 годах.

Добавим, что в октябре коронавирус унес жизни более трех тысяч человек. Заметим, что наибольший рост смертности в этом году из-за коронавируса замечен в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Киевской областях.



За первые десять месяцев 2020 года в Украине умерли 485 734 человека / Фото: Getty Images Сравнение 2019 и 2020 годов В 2019 году наиболее частой причиной смерти (более 65% случаев) стали болезни системы кровообращения – ишемическая болезнь сердца, инсульт, тромбоз и др. Около 14% умерли от новообразований, более 5% – от внешних причин: аварии, пожары, отравления и убийства. В 2020 также большинство людей умерли от болезни системы кровообращения. Так, от ишемической болезни сердца – 225 928 человек, 64 556 умерли от новообразований, 23 043 – от внешних причин. Что известно о причинах смертности? От ишемической болезни сердца и инсульта умирают больше всего людей. Эти заболевания также являются главной причиной смерти в мире за последние 15 лет. В глобальном масштабе после этих двух причин идут поражения легких – смерть от хронической обструктивной болезни легких, инфекций нижних дыхательных путей и рака легких, трахеи и бронхов. Также выросла и смертность от деменции и сахарного диабета. Что интересно, в мировой статистике смертности ВИЧ и СПИД не присутствуют в списке первой десятки главных причин смерти. Что такое избыточные смерти? Во время пандемии коронавируса во многих странах мира умерло больше людей, чем за такой же период в предыдущие годы (с учетом людей, умерших из-за коронавируса). Это называется избыточные смерти – те, что превышают средние показатели предыдущих лет. Ученые объясняют "избыточную смертность" недостаточно точным подсчетом статистики заражения и смертности от коронавируса, а также влиянием пандемии на перегруженность врачей и медучреждений или другими факторами. Причиной повышенной смертности является то, что люди все меньше обращаются к врачам, потому что просто боятся идти в больницу из-за коронавируса, скажем. Также из-за пандемии во многих странах отменили плановые операции, а "новая реальность" повышает стрессы и нервозность.



Избыточные смерти – это те, что превышают средние показатели предыдущих лет / Фото: Getty Images

Смертность в Украине за январь-октябрь 2020 года

Всего за этот период в Украине умерли 485 734 человека:

От ишемической болезни сердца – 225 928 человек;

от цереброваскулярных болезней (инсультов) – 62 753 человека;

от злокачественных новообразований – 64 556 человек;

от болезней органов пищеварения – 19 557 человек;

от гриппа и пневмонии – 6 818 человек;

от болезней нервной системы – 3 580 человек;

от заболеваний, обусловленных вирусом иммунодефицита человека, – 2 456 человек;

от туберкулеза – 2 441 человек;

от болезней мочеполовой системы – 2 203 человека;

от сахарного диабета – 1 728 человек.

От внешних причин за январь-октябрь 2020 года умерли 23 043 человека:

в результате транспортных несчастных случаев погибли 3 185 человек;

от случайного утопления и погружения в воду – 1 335 человек;

от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени – 839 человек;

от случайного отравления ядовитыми веществами – 1 251 человек;

от случайного отравления и действия алкоголя – 1 675 человек;

причинили себе летальное намеренное самоповреждение – 5 198 человек;

погибли в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 1 122 человека.

В информации не учтены временно оккупированные территории Автономной Республики Крым, город Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.



Больше всего смертей зафиксировано от ишемической болезни сердца / Фото: Getty Images

А как в других странах?

К примеру, в Польше сердечно-сосудистые заболевания имеют меньшую значимость, составляя 50% причин смертей в стране. В Украине значимость несколько выше. Однако в Польше большее количество людей умирают от новообразований. Заметим, что причиной такой статистики может быть только лучшая диагностика, чем в Украине.

Больше всего разница чувствуется с высокоразвитыми странами. Так, по сравнению со Швецией, которая стабильно удерживает место одного из лидеров (по итогам 2018 года – второе!)

К примеру, по величине индекса человеческого развития лидером является Швеция. Там также наиболее распространенными причинами летальных исходов стали заболевания системы кровообращения и новообразования. Если сравнивать с Украиной, в Швеции значительно большее количество психических расстройств и расстройств поведения.

Стоит ли доверять статистике смертности?

Есть множество факторов, которые обусловливают неточности в статистике смертности. Это может быть обусловлено также нежеланием медработников делать посмертное вскрытие, чтобы узнать истинную причину смерти. Что в свою очередь, приводит к неправильному определению причины летального исхода. А Государственная служба статистики только обрабатывает и публикует эти данные.