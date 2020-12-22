В 2020 году было множество исследований о влиянии питания на здоровье человека. Как же изменились рекомендации питания, какая диета признана лучшей и от каких продуктов стоит отказаться вообще – читайте в материале Здоровье 24.

Влияние рациона на здоровье человека подтверждено сотнями исследований. То, что мы едим сейчас, непосредственно определяет не только наш внешний вид в будущем, но и состояние физического и даже психологического здоровья, сообщает 24 канал.

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Средиземноморская диета – полезный рацион

В общем диета – это совокупность определенных правил приема пищи, некий стиль питания. То есть это не только о похудении. Иногда же конкретную диету назначают с лечебной целью. В который раз подтвердилось, что средиземноморская диета является золотой серединой всех этих пунктов и идеальной профилактикой для сердечно-сосудистых болезней и сохранения здоровья почек.

Более того, множество продуктов, из которых состоит средиземноморская диета, содержат противовоспалительные элементы, а именно: антиоксиданты, витамины, каротиноиды и флавоноиды, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить стресс на организм. Исследование, проведенное на 166 000 женщинах и 44 000 мужчинах показало, что употребление в пищу листовой зелени, помидоров, фруктов, ягод, орехов, жирной рыбы, цельного зерна, незначительного количества вина и оливкового масла поддерживают здоровую воспалительную реакцию и уменьшают сердечно-сосудистые риски. Чай и кофе тоже рекомендуются, но в умеренных количествах.



Рыбу необходимо есть два раза в неделю / Фото Pexels

На самом деле средиземноморский тип питания уже не первый год лидирует среди рекомендаций врачей, диетологов и нутрициологов. Известно, что средиземноморская диета предотвращает развитие ожирения, диабета и может быть полезна для людей с увеличенной печенью. При этом типе питания организм человека получает все необходимые микроэлементы и здоровые жиры. И хотя при средиземноморской диете процесс похудения идет несколько медленнее, чем при диетах с более ограниченным рационом, полученный результат точно значительно стабильнее и здоровее.

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Время, когда вы едите, таки имеет значение

Эксперты из университета Суррея обнаружили, что небольшие изменения времени завтрака и ужина способствуют уменьшению жировых отложений независимо от типа диеты. Участники 10-недельного исследования завтракали на 90 минут позже и на 90 минут раньше, чем обычно. Вследствие этого они стали потреблять меньше пищи, чем участники контрольной группы (они питались, как всегда).

В общем исследователи заметили, что участники экспериментальной группы потеряли в среднем вдвое больше жира, чем участники из контрольной группы. Результат был подтвержден ответами в анкетах – 57% сообщили о снижении аппетита и возможностей принимать пищу или о сокращении перекусов, особенно по вечерам. К слову, ни один из участников не просил придерживаться строгой диеты. Но единственный недостаток этого стиля питания в том, что он не может быть совместим с семейной или социальной жизнью. Поэтому имеет все шансы превратиться в нежелательное голодание.

Вегетарианская диета – данные о ее пользе и вреде принес 2020 год

Факт – вегетарианский тип питания снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Но в 2020 году появилось несколько тревожных исследований о вреде такого стиля питания.

Первое – оказалось, что веганы и вегетарианцы имеют более высокие риски локальных переломов, особенно к переломам бедра (согласно статистике, на 20 случаев на тысячу человек больше по сравнению с мясоедами) Также вегетарианцы, веганы и пескетарианци чаще страдают от переломов ног. Второе – несмотря на то, что во время одного из экспериментов вегетарианцы и веганы чаще мясоедов находились в хорошем настроении, долгосрочные исследования показывают, что первые значительно чаще подвержены депрессии, тревожным расстройствам и самоповреждениям.

Несмотря на это, ученые обнаружили и новые преимущества вегетарианской и веганской диет. Во время одного исследования ученые заметили, что веганская диета одинаково полезна для людей с любой группой крови. Так, растительный рацион помогает похудеть, усиливает сжигание калорий и существенно улучшает обмен веществ у людей с лишним весом. В то же время доказательств пользы диеты с большим количеством мяса для любого кого-то обнаружено не было.

Диета по группе крови приобрела популярность в середине 90-х годов, когда известный натуропат (представитель нетрадиционной медицины) Питер Д'Адамо выпустил книгу с определенными рекомендациями. Он утверждал, что при разных группах крови нужно разное питание. В частности, что представителям первой группы нужно употреблять много мяса, а представителям второй группы нужно питаться растительной пищей. Эта концепция популярна и сегодня, но научные ее обоснование не представлены до сих пор.

Растительная пища полезна абсолютно для каждого / Фото Pexels

Поскольку растительная пища содержит много клетчатки, антиоксидантов и полифенолов, это положительно влияет на здоровье сосудов и сердца. Масштабное 30-летнее исследование ученых из Ельсього университета показывает, что употребление растительных источников белка (орехи, бобы и соя) вместо красного мяса снижает риск возникновения ишемической болезни сердца на 14%.

В общем ученые не советуют впадать в крайности, но если вы выбрали для себя вегетарианскую или веганскую диету, то необходимо тщательно следить за своим здоровьем и научиться выбирать продукты с необходимым количеством питательных веществ в составе.

Как должны питаться больные коронавирусом

В 2020 году коронавирус не обошел и тему питания. Эксперты ВОЗ предоставили собственные рекомендации, но вместе с тем отметили, что никакие продукты и пищевые добавки не способствуют профилактике и лечению COVID-19. Здесь все проще – полноценное питание поддерживает иммунную систему и снижает риск развития целого ряда хронических заболеваний, которые влияют на тяжесть течения COVID-19.

В общем рекомендации Всемирной организации здравоохранения включали определенные правила средиземноморской диеты, среди них: отказ от сладкого, жирной и жареной пищи и потребление большего количества свежих фруктов, овощей и цельного зерна. Кроме этого, посоветовали уменьшить потребление соли до 1 чайной ложки в день и заменить ее на йодированную, а также потреблять не менее 8 – 10 стаканов воды в день.

Кето-диета оказалась не такой безопасной, как считали раньше

Кетогенная диета предполагает потребление продуктов с высоким содержанием жиров, но вместе с тем почти исключает употребление углеводов. Многие диетологи считают такой тип питания полезным и эффективным. Но последние исследования свидетельствуют о том, что положительный эффект достаточно короткий. Кроме того, постоянное потребление жиров может стать причиной развития диабета и воспалительных процессов в организме.

Доказательные врачи отмечают, что кето-диета подходит далеко не всем. На самом деле она должна назначаться и применяться только с лечебной целью и на определенный период времени. Так, кетогенную диету используют как альтернативную терапию при различных формах эпилепсии и психических расстройствах. Подтверждено, что она снижает количество эпилептических припадков минимум вдвое. И поскольку такой тип питания имеет множество побочных эффектов, назначать его себе самостоятельно не стоит.

Тело, мозг и душа: плохое питание влияет на все

Во время масштабного исследования, которое длилось 24 – 30 лет выяснилось что люди, которые употребляют много красного и переработанного мяса, сахаров и обработанной пищи имеют на 28% более высокий риск инсульта и на 46% выше риск возникновения сердечных заболеваний. Кроме этого, частое потребление такой пищи сокращает жизнь. Так, если увеличить количество ультраобработанных продуктов только на 10%, то риск смерти возрастает аж на 14%.

Также выяснилось, что у любителей ультраобработанной пищи и фастфудов короткие теломеры (конечности хромосом). Это означает, что люди с таким типом питания стареют быстрее. Кроме этого, на скорость старения влияет и жирность молока. Люди, которые потребляют жирное молоко, стареют значительно быстрее тех, которые пьют молоко с низким содержанием жира

А еще ученые обнаружили, что повышенный уровень глюкозы в крови (а в дальнейшем в мозге) имеет прямую связь с количеством амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубочков, которые обусловливают нейродегенеративные процессы. И чем больше глюкозы фиксировали в мозге пациентов, тем сильнее у них были симптомы болезни Альцгеймера. В общем в 2020 году вышло множество исследований, подтверждающих связь вредных продуктов с нейродегенеративными заболеваниями, в частности с деменцией и болезнью Альцгеймера.

Также в этом году вновь подтвердили связь между психическими заболеваниями и нездоровым питанием. В частности, повышенное потребление сахара связано с биполярным расстройством, а потребление переработанных продуктов – с депрессией.



Чем больше мы потребляем ультраобработанной пищи, тем меньше живем / Фото Unsplash

Неожиданным стал тот факт, что определенная пища таки влияет на появление прыщей и на уровень гормонов в крови. И хотя еще совсем недавно ученые не могли проследить такой связи, исследование с участием 25 тысяч человек демонстрирует, что жирная пища, молочные и сладкие продукты могут действительно стать причиной возникновения угрей.

Зато 10-летнее наблюдение за жителями разных стран подтвердило, что белый рис может стать причиной развития диабета 2 типа. Так что если не можете отказаться от этого продукта, его желательно заменить на бурый рис, поскольку у него значительно ниже гликемический индекс. Кроме этого, к диабету 2 типа может привести и потребление большого количества яиц. Полученные данные за 1991 – 2009 годы свидетельствуют, что употребление взрослым человеком более 38 граммов яиц в день независимо от способа приготовления повышает риск развития диабета на 25%, а более 50 граммов – на 60 процентов.

Список популярных продуктов, от которых стоит отказаться

Мороженое, печенье, пирожные и батончики,

Купленные пироги, макароны и пицца,

Наггетсы, рыбные и куриные палочки,

Красное и переработанное мясо (бекон, сосиски, колбасы и т.д.),

Сладкие газированные напитки и напитки со вкусом фруктов,

Супы и лапша быстрого приготовления, всевозможные "фастфуды",

Порошкообразные продукты "для здоровья" и "для похудения", заменители пищи.

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Продукты-спасатели: что стоит добавить в свой рацион

На самом деле не все так плохо. Ведь полезная еда тоже вполне может быть вкусной. Кроме того, при правильном подборе продуктов можно заменить вредные составляющие полезными и продолжать готовить обычные для себя блюда. К примеру, сливочное масло в выпечке можно вполне заменить авокадо, а обычную муку – на овсяную, гречневую или цельнозерновую. И выбор действительно велик. Главное – желание.

Вот продукты, которые ученые особенно рекомендовали к употреблению в 2020 году: