Шоколад благотворно влияет не только на настроение, но и на здоровье сердца. Новое исследование указывает на то, что шоколад может предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Научную работу исследователи опубликовали в Европейском журнале профилактической кардиологии.

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Предварительно ученые уже доказали, что шоколад способен нормализовать кровяное давление, а также хорошо влияет на слизистую оболочку кровеносных сосудов. Теперь ученые выяснили, как шоколад влияет на коронарные артерии сердца.

Как проводили исследования

Ученые провели комбинированный анализ научных работ, которые совершили в течение последних 10 лет, по связи потребления шоколада и закупоривания коронарных артерий. Таким образом выводы основываются на данных 336 289 человек.

Что обнаружили ученые

Употребление шоколада несколько раз в неделю снизило риск возникновения ишемической болезни сердца на 8%.

Шоколад содержит полезные питательные вещества, в частности флавоноиды, полифенолы, метилксантины и стеариновую кислоту. Именно эти микроэлементы способны уменьшить воспаление и повысить уровень хорошего холестерина,

– отметили ученые.

Сейчас ученые не смогли установить, какой конкретный тип шоколада является полезным и существует ли идеальная доза потребления шоколада и исследования будут продолжены.