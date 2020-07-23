Шоколад добре впливає не лише на настрій, а й на здоров'я серця. Нове дослідження вказує на те, що шоколад може запобігати розвитку серцево-судинних захворювань.

Наукову працю дослідники опублікували в Європейському журналі профілактичної кардіології.

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Попередньо науковці вже довели, що шоколад здатний нормалізувати кров'яний тиск, а також добре впливає на слизову оболонку кровоносних судин. Тепер вчені з'ясували, як шоколад впливає на коронарні артерії серця.

Як проводили дослідження

Вчені провели комбінований аналіз наукових робіт, які здійснили впродовж останніх 10 років, щодо зв'язку споживання шоколаду і закорковування коронарних артерій. Таким чином висновки ґрунтуються на даних 336 289 людей.

Що виявили вчені

Вживання шоколаду кілька разів на тиждень знизило ризик виникнення ішемічної хвороби серця на 8%.

Шоколад містить корисні поживні речовини, зокрема флавоноїди, поліфеноли, метилксантини та стеаринову кислоту. Саме ці мікроелементи здатні зменшити запалення і підвищити рівень хорошого холестерину,

– зазначили вчені.

Наразі вчені не змогли встановити, який конкретний тип шоколаду є кориснішим і чи існує ідеальна доза споживання шоколаду та дослідження будуть продовжені.