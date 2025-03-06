Водночас автори дослідження наголошують, що будь-який вид фізичної активності загалом позитивно впливає на процес засинання.Об’єктом дослідження стали люди старшого віку (60+), які особливо часто стикаються з проблемами зі сном, повідомляє 24 Канал з посиланням на BMJ.

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Фізичні навантаження та сон

Попередні дослідження вказують, що до третини дорослих страждають від безсоння, при цьому з віком якість нічного відпочинку погіршується. Фахівці пояснюють це ослабленням циркадних ритмів і зменшенням вироблення мелатоніну. А брак сну може призводити до цукрового діабету другого типу та хвороб серця.

Зв’язок між регулярними фізичними вправами та кращим сном добре відомий. Провідні медичні інституції, такі як Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS), рекомендують займатися фізичною активністю впродовж дня як один зі способів самолікування безсоння.

Утім, вчені наголошують, що досі не існує чітких рекомендацій, який саме тип вправ є найефективнішим для зменшення проявів безсоння.

Силові тренування покращують сон

Щоб прояснити це питання, команда під керівництвом доцента доктора Кіттіфона Нагавіроя об’єднала дані 24 досліджень за участю понад 2000 дорослих віком 60+ років. У всіх учасників було офіційно діагностоване безсоння, а якість сну вони оцінювали самостійно, заповнюючи анкети.

Порівнювалися різні формати фізичної активності – від аеробних вправ (велоспорт, танці, плавання) до силового тренування (підняття ваги, віджимання), а також занять на рівновагу й гнучкість (гімнастика, йога) й комбінованих програм.

У середньому кожна програма тривала 14 тижнів, а учасники займалися по 50 хвилин 2 – 3 рази на тиждень. Результати показали, що силові вправи забезпечили на 35% краще поліпшення сну, ніж аеробні навантаження.

Цікаво, що дослідники також з’ясували: крім силових тренувань, додаткове навчання правильного сну ще сильніше впливає на якість нічного відпочинку, ніж аеробні вправи.