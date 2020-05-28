Кетогенная диета сейчас очень популярна, все больше людей без показаний врачей, самостоятельно решают питаться по такой системе. Поэтому, стоит знать, что не все так идеально с кетогенной диетой, а ряд побочных эффектов заставит забыть о ней.

Как пишет сообщество sviy.doc, впервые кетогенную диету описали в 1921 году для лечения больных эпилепсией. Для облегчения социальной адаптации и уменьшения количества припадков у таких больных эффективна кетогенная диета. Поскольку, по результатам исследований, кетогенная диета уменьшает количество припадков минимум вдвое! Это положительное влияние на больных с эпилепсией!

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Но стоит понимать, что такая польза кетогенной диеты относится именно для больных эпилепсией. Если же это не ваш случай, придерживаться принципов питания такой диеты нет смысла.

Кетогенная диета – что это Кетогенная диета – это диета с очень высоким содержанием жира, умеренным содержанием белка и очень низким содержанием углеводов. Следуя этой диете, 75% калорий поступают из жира, 20% калорий из белка, и около 5% калорий из углеводов.

В каких случаях кетогенная диета полезна

Кетогенную диету используют как альтернативную терапию при различных формах эпилепсий, психических расстройствах, в частности при шизофрении, у детей с расстройствами аутичного спектра и др.

Существуют следующие виды кетогенной диеты:

Классическая . Предусматривает потребление с пищей средне-цепочечных триглицеридов, соотношение протеинов и углеводов, составляет 4:1.

. Предусматривает потребление с пищей средне-цепочечных триглицеридов, соотношение протеинов и углеводов, составляет 4:1. Модификация Atkins . Данный вариант не ограничивает калораж пациента и позволяет свободно рассчитывать количество жиров и протеинов; в связи с данной модификацией КД соотношение жиров к нежирам – 3:1.

. Данный вариант не ограничивает калораж пациента и позволяет свободно рассчитывать количество жиров и протеинов; в связи с данной модификацией КД соотношение жиров к нежирам – 3:1. Диета с низким гликемическим индексом.



Кетогенная диета должна применяться только в лечении и на определенное время / Фото Unsplash

Продолжительность кетогенной диеты при лечении эпилепсии составляет от 3 до 10 месяцев в зависимости от эффекта и наличия побочных действий. Дополнительно к рациону детям назначают водорастворимые витамины (группы В и С).

Впрочем, это применение кетогенной диеты исключительно с лечебной целью. Для всех людей и для широкого применения она не подходит.

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Побочные эффекты при кетогенном способе питания:

диспептические явления (тошнота, рвота, запоры);

панкреатит, гепатит;

гиповитаминоз;

анемия;

кардиомиопатия;

нарушение плотности костной ткани;

гипокарнитинемия, гипопротеинемия.

Кетогенную диету ни в коем случае нельзя превращать в образ жизни, ваше питание должно быть сбалансированным!