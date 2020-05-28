Кетогенная диета: почему нельзя самостоятельно выбирать такой тип питания
Кетогенная диета сейчас очень популярна, все больше людей без показаний врачей, самостоятельно решают питаться по такой системе. Поэтому, стоит знать, что не все так идеально с кетогенной диетой, а ряд побочных эффектов заставит забыть о ней.
Как пишет сообщество sviy.doc, впервые кетогенную диету описали в 1921 году для лечения больных эпилепсией. Для облегчения социальной адаптации и уменьшения количества припадков у таких больных эффективна кетогенная диета. Поскольку, по результатам исследований, кетогенная диета уменьшает количество припадков минимум вдвое! Это положительное влияние на больных с эпилепсией!
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Но стоит понимать, что такая польза кетогенной диеты относится именно для больных эпилепсией. Если же это не ваш случай, придерживаться принципов питания такой диеты нет смысла.
Кетогенная диета – это диета с очень высоким содержанием жира, умеренным содержанием белка и очень низким содержанием углеводов.
Следуя этой диете, 75% калорий поступают из жира, 20% калорий из белка, и около 5% калорий из углеводов.
В каких случаях кетогенная диета полезна
Кетогенную диету используют как альтернативную терапию при различных формах эпилепсий, психических расстройствах, в частности при шизофрении, у детей с расстройствами аутичного спектра и др.
Существуют следующие виды кетогенной диеты:
- Классическая. Предусматривает потребление с пищей средне-цепочечных триглицеридов, соотношение протеинов и углеводов, составляет 4:1.
- Модификация Atkins. Данный вариант не ограничивает калораж пациента и позволяет свободно рассчитывать количество жиров и протеинов; в связи с данной модификацией КД соотношение жиров к нежирам – 3:1.
- Диета с низким гликемическим индексом.
Кетогенная диета должна применяться только в лечении и на определенное время / Фото Unsplash
Продолжительность кетогенной диеты при лечении эпилепсии составляет от 3 до 10 месяцев в зависимости от эффекта и наличия побочных действий. Дополнительно к рациону детям назначают водорастворимые витамины (группы В и С).
Впрочем, это применение кетогенной диеты исключительно с лечебной целью. Для всех людей и для широкого применения она не подходит.
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Побочные эффекты при кетогенном способе питания:
- диспептические явления (тошнота, рвота, запоры);
- панкреатит, гепатит;
- гиповитаминоз;
- анемия;
- кардиомиопатия;
- нарушение плотности костной ткани;
- гипокарнитинемия, гипопротеинемия.
Кетогенную диету ни в коем случае нельзя превращать в образ жизни, ваше питание должно быть сбалансированным!