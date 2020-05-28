Кетогенна дієта: чому не можна самостійно обирати такий тип харчування
Кетогенна дієта наразі є дуже популярною, все більше людей без показань лікарів, самостійно вирішують харчуватися за такою системою. Тому, варто знати, що не все так ідеально з кетогенною дієтою, а низка побічних ефектів змусить забути про неї.
Як пише спільнота sviy.doc, вперше кетогенну дієту описали у 1921 році для лікування хворих на епілепсію. Для полегшення соціальної адаптації і зменшення кількості припадків у таких хворих ефективною є кетогенна дієта. Оскільки, за результатами досліджень кетогенна дієта зменшує кількість припадків щонайменше вдвічі! Це позитивний вплив на хворих з епілепсію!
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Але варто розуміти, що така користь кетогенної дієти відноситься саме для хворих на епілепсію. Якщо ж це не ваш випадок, дотримуватись принципів харчування такої дієти немає сенсу.
Кетогенна дієта – це дієта з дуже високим вмістом жиру, помірним вмістом білка і дуже низьким вмістом вуглеводів.
Дотримуючись цієї дієти, 75% калорій поступають з жиру, 20% калорій з білка, і близько 5% калорій з вуглеводів.
У яких випадках кетогенна дієта корисна
Кетогенну дієту використовують як альтернативну терапію при різних формах епілепсій, психічних розладах, зокрема при шизофренії, у дітей з розладами аутичного спектра та ін.
Існують такі види кетогенної дієти:
- Класична. Передбачає споживання з їжею середньо-ланцюгових тригліцеридів, співвідношення протеїнів і вуглеводів, складає 4:1.
- Модифікація Atkins. Даний варіант не обмежує калораж пацієнта і дозволяє вільно розраховувати кількість жирів і протеїнів; згідно з даною модифікацією КД співвідношення жирів до нежирів – 3:1.
- Дієта з низьким глікемічним індексом.
Кетогенна дієта повинна застосовуватися лише в лікуванні та на певний час / Фото Unsplash
Тривалість кетогенної дієти при лікуванні епілепсії складає від 3 до 10 місяців в залежності від ефекту та наявності побічних дій. Додатково до раціону дітям призначають водорозчинні вітаміни (групи В і С).
Втім це застосування кетогенної дієти виключно з лікувальною метою. Для усіх людей та для широкого застосування вона не підходить.
Варто знати: Дослідження: всього тиждень кето дієти здатний викликати діабет та запалення
Побічні ефекти при кетогенному способі харчування:
- диспептичні явища (нудота, блювання, закрепи);
- панкреатит, гепатит;
- гіповітаміноз;
- анемія;
- кардіоміопатія;
- порушення щільності кісткової тканини;
- гіпокарнітинемія, гіпопротеїнемія.
Кетогенну дієту в жодному разі не можна перетворювати на спосіб життя, ваше харчування повинне бути збалансованим!