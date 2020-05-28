Кетогенна дієта наразі є дуже популярною, все більше людей без показань лікарів, самостійно вирішують харчуватися за такою системою. Тому, варто знати, що не все так ідеально з кетогенною дієтою, а низка побічних ефектів змусить забути про неї.

Як пише спільнота sviy.doc, вперше кетогенну дієту описали у 1921 році для лікування хворих на епілепсію. Для полегшення соціальної адаптації і зменшення кількості припадків у таких хворих ефективною є кетогенна дієта. Оскільки, за результатами досліджень кетогенна дієта зменшує кількість припадків щонайменше вдвічі! Це позитивний вплив на хворих з епілепсію!

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Але варто розуміти, що така користь кетогенної дієти відноситься саме для хворих на епілепсію. Якщо ж це не ваш випадок, дотримуватись принципів харчування такої дієти немає сенсу.

Кетогенна дієта – що це Кетогенна дієта – це дієта з дуже високим вмістом жиру, помірним вмістом білка і дуже низьким вмістом вуглеводів. Дотримуючись цієї дієти, 75% калорій поступають з жиру, 20% калорій з білка, і близько 5% калорій з вуглеводів.

У яких випадках кетогенна дієта корисна

Кетогенну дієту використовують як альтернативну терапію при різних формах епілепсій, психічних розладах, зокрема при шизофренії, у дітей з розладами аутичного спектра та ін.

Існують такі види кетогенної дієти:

Класична. Передбачає споживання з їжею середньо-ланцюгових тригліцеридів, співвідношення протеїнів і вуглеводів, складає 4:1.

Модифікація Atkins. Даний варіант не обмежує калораж пацієнта і дозволяє вільно розраховувати кількість жирів і протеїнів; згідно з даною модифікацією КД співвідношення жирів до нежирів – 3:1.

Дієта з низьким глікемічним індексом.



Кетогенна дієта повинна застосовуватися лише в лікуванні та на певний час / Фото Unsplash

Тривалість кетогенної дієти при лікуванні епілепсії складає від 3 до 10 місяців в залежності від ефекту та наявності побічних дій. Додатково до раціону дітям призначають водорозчинні вітаміни (групи В і С).

Втім це застосування кетогенної дієти виключно з лікувальною метою. Для усіх людей та для широкого застосування вона не підходить.

Варто знати: Дослідження: всього тиждень кето дієти здатний викликати діабет та запалення

Побічні ефекти при кетогенному способі харчування:

диспептичні явища (нудота, блювання, закрепи);

панкреатит, гепатит;

гіповітаміноз;

анемія;

кардіоміопатія;

порушення щільності кісткової тканини;

гіпокарнітинемія, гіпопротеїнемія.

Кетогенну дієту в жодному разі не можна перетворювати на спосіб життя, ваше харчування повинне бути збалансованим!