Сколько мяса можно употреблять, чтобы это соответствовало нормам здоровья и экологии? Эксперты из Технического университета Дании под руководством Каролин Гебары дали ответ на этот вопрос. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Food, передает 24 Канал.

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Сколько можно есть мяса

Эта норма составляет 255 граммов мяса (красного или белого) в неделю. Это эквивалент двух куриных филе и в 6 – 10 раз меньше, чем обычно потребляют жители США и Европы.

Многие люди понимают необходимость сокращения потребления мяса из-за его влияния на экологию и здоровье. Однако трудно понять, насколько его нужно уменьшить и действительно ли это имеет значение,

– объясняет Гебара.

Команда исследователей сравнила данные о рационе с экологическими пределами, которые нельзя превышать, чтобы сохранить баланс экосистем. Результатом стала модель, которая показывает, какое количество продуктов можно включать в еженедельное меню без перегрузки планеты. Основной вывод: даже умеренное потребление говядины наносит значительный экологический ущерб.

Почему нужно ограничить потребление мяса

Производство красного мяса требует значительных ресурсов: земли, воды и сопровождается выбросами в атмосферу. Например, коровы и овцы выделяют метан (в 28 раз сильнее по влиянию на климат, чем CO₂) и оксид азота (в 270 раз сильнее). Поэтому говядина считается наиболее экологически "вредным" видом мяса.

"По нашим подсчетам, даже относительно небольшое количество красного мяса в рационе человека противоречит ресурсным возможностям планеты", – подчеркивает Каролин Гебара.

Однако полностью исключать мясо не обязательно: допустимо употребление яиц, рыбы, сыра и птицы в умеренных объемах.

Исследование также делает важное замечание: ученые не учитывали факторы, связанные с доступностью продуктов, их стоимостью и культурными традициями. Более того, модель базируется на данных развитых стран (США и Европы) и требует адаптации к условиям глобального масштаба.